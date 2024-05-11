Избран глава Палаты по разрешению споров УАФ

9 мая в Доме футбола состоялось первое заседание нового состава Палаты по разрешению споров УАФ.

Ранее, 26 апреля, Исполком УАФ на основании предложений Всеукраинского профессионального союза «Футбол Украины», Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов, УПЛ, ПФЛ и Ассоциации футзала Украины утвердил следующий персональный состав членов Палаты по разрешению споров УАФ:

Александр Брагин

Анна Гнездовская

Александр Воробей

Владимир Гримайло

Владислав Заец-Терех

Алексей Изотов

Виктор Крыжановский

Наталья Кукуруза

Александр Силаев

Федор Якимов

Также 26 апреля Исполком УАФ утвердил кандидатов, из которых члены палаты должны были избрать главу и заместителя главы.

Во время заседания 9 мая члены Палаты по разрешению споров УАФ избрали главой Александра Волкова, а заместителем главы – Романа Морозова.