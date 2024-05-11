Избран глава Палаты по разрешению споров УАФ
Члены Палаты главой избрали Александра Волкова
9 мая в Доме футбола состоялось первое заседание нового состава Палаты по разрешению споров УАФ.
Ранее, 26 апреля, Исполком УАФ на основании предложений Всеукраинского профессионального союза «Футбол Украины», Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов, УПЛ, ПФЛ и Ассоциации футзала Украины утвердил следующий персональный состав членов Палаты по разрешению споров УАФ:
- Александр Брагин
- Анна Гнездовская
- Александр Воробей
- Владимир Гримайло
- Владислав Заец-Терех
- Алексей Изотов
- Виктор Крыжановский
- Наталья Кукуруза
- Александр Силаев
- Федор Якимов
Также 26 апреля Исполком УАФ утвердил кандидатов, из которых члены палаты должны были избрать главу и заместителя главы.
Во время заседания 9 мая члены Палаты по разрешению споров УАФ избрали главой Александра Волкова, а заместителем главы – Романа Морозова.
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