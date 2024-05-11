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Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 07:55 | Обновлено 11 мая 2024, 08:11
346
0

Избран глава Палаты по разрешению споров УАФ

Члены Палаты главой избрали Александра Волкова

11 мая 2024, 07:55 | Обновлено 11 мая 2024, 08:11
346
0
Избран глава Палаты по разрешению споров УАФ
УАФ

9 мая в Доме футбола состоялось первое заседание нового состава Палаты по разрешению споров УАФ.

Ранее, 26 апреля, Исполком УАФ на основании предложений Всеукраинского профессионального союза «Футбол Украины», Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов, УПЛ, ПФЛ и Ассоциации футзала Украины утвердил следующий персональный состав членов Палаты по разрешению споров УАФ:

  • Александр Брагин
  • Анна Гнездовская
  • Александр Воробей
  • Владимир Гримайло
  • Владислав Заец-Терех
  • Алексей Изотов
  • Виктор Крыжановский
  • Наталья Кукуруза
  • Александр Силаев
  • Федор Якимов

Также 26 апреля Исполком УАФ утвердил кандидатов, из которых члены палаты должны были избрать главу и заместителя главы.

Во время заседания 9 мая члены Палаты по разрешению споров УАФ избрали главой Александра Волкова, а заместителем главы – Романа Морозова.

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Роман Морозов Украинская ассоциация футбола Александр Волков (футбол) исполком УАФ
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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