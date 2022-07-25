ВИДЕО. Спалетти выгнал лидера Наполи с тренировки команды

Вчера на тренировке «Наполи» разгорелся небольшой скандал. Столкновение между Андре Замбо-Ангисса и Лео Эстигором во время двусторонки переросло в конфликт между игроками.

В конфликт решил вмешаться Виктор Осимхен, который выступил в защиту Эстигора. Делал он это настолько активно, что в итоге главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти выгнал Осимхена с тренировки: