Италия25 июля 2022, 16:41 |
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ВИДЕО. Спалетти выгнал лидера Наполи с тренировки команды
Виктор Осимхен оказался в центре конфликта
25 июля 2022, 16:41 |
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Вчера на тренировке «Наполи» разгорелся небольшой скандал. Столкновение между Андре Замбо-Ангисса и Лео Эстигором во время двусторонки переросло в конфликт между игроками.
В конфликт решил вмешаться Виктор Осимхен, который выступил в защиту Эстигора. Делал он это настолько активно, что в итоге главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти выгнал Осимхена с тренировки:
Totti ❌— Matte 🏆🏆 (@MatteScm) July 24, 2022
Icardi ❌
Insigne ❌
Osimhen ⏳
Spalletti spalletting
pic.twitter.com/a4FKjilTG5
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