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  4. ВИДЕО. Спалетти выгнал лидера Наполи с тренировки команды
Италия
25 июля 2022, 16:41 |
755
0

ВИДЕО. Спалетти выгнал лидера Наполи с тренировки команды

Виктор Осимхен оказался в центре конфликта

25 июля 2022, 16:41 |
755
0
ВИДЕО. Спалетти выгнал лидера Наполи с тренировки команды
ФК Наполи

Вчера на тренировке «Наполи» разгорелся небольшой скандал. Столкновение между Андре Замбо-Ангисса и Лео Эстигором во время двусторонки переросло в конфликт между игроками.

В конфликт решил вмешаться Виктор Осимхен, который выступил в защиту Эстигора. Делал он это настолько активно, что в итоге главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти выгнал Осимхена с тренировки:

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Источник Sport.ua
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