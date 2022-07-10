Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко

Один из самых странных розыгрышей Уимблдонского турнира завершился очень прогнозировано. Первый номер посева в мужской одиночной сетке Новак Джокович одержал победу в финале, добыв седьмой титул на кортах Всеанглийский клуба лаун-тенниса и крокета. Теперь по этому показателю он уступает лишь Роджеру Федереру, но уже в следующем году серб сможет сравняться.

Нетипичным данный розыгрыш получился из-за отстранения российских и белорусских теннисистов на фоне военного вторжения рф в Украину и посильного содействия картофельного фюрера. Теннисным структурам это решение не понравилось и они под видом защиты теннисистов наказали турнир лишением турнирных очков. На деле вышло так, что наказали как раз больше игроков, которые в прошлом году здесь отлично сыграли, но не смогли защитить свои позиции.

Отсутствие рейтинговых баллов практически ни на что не повлияло непосредственно на самом турнире, но некоторые триумфаторы после завершения соревнований солидно опустятся в рейтинге. К примеру, Джокович со следующей недели станет седьмым. Как вам такая шуточка от ATP? Предполагаю, что Даниил Медведев много и громко смеялся.

Мужской одиночный разряд. Финал

Новак Джокович (Сербия) [1] – Ник Кирьос (Австралия) – 4:6, 6:3, 6:4, 7:6(3)​

Джокович подошел к турниру в статусе фаворита, но с некоторыми нюансами. В этом сезоне он много страдал из-за нежелания вакцинироваться, вследствие чего был депортирован из Австралии, пропустив начало сезона. До Уимблдона серб потерял статус первой ракетки мира и выиграл всего один титул в Риме. Это явно не то, на что рассчитывала команда сербского теннисиста. После нескольких лет отсутствия на Уимблдон приехал Рафаэль Надаль, очень хорошо на травяных турнирах показал себя итальянец Маттео Берреттини, но в итоге оба главных конкурента Ноле отсеялись сами.

Путь к титулу был открыт, но до финала Джокович прошел весьма тернистую дорогу. В 1/4 финала молодой итальянец Янник Синнер неожиданно взял две первые партии, лишь после этого Новаку удалось найти ключи к победе над этим соперником. В полуфинале и финале серб также проигрывал первые сеты, но и в этих сражениях доказывал, что сильнее.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Ник Кирьос

В матче за титул соперником Новака стал уже не очень молодой, но все еще подающий надежды Ник Кирьос, который из-за своего скандального образа часто не воспринимается как теннисист серьезного уровня. Австралийцу уже 27, еще 8 лет назад он играл в 1/4 финала Уимблдона, после чего повторить свой успех не получалось. На мейджорах Кирьос долгое время не мог победить топовых соперников, в 2022-м наконец-то удалось.

В третьем круге в четырех сетах был обыгран грек Стефанос Циципас, после чего с сеткой стало намного легче. Грунтовик Кристиан Гарин в 1/4 финала и снятие Надаля с полуфинала заметно помогли Кирьосу дойти до вожделенного финала, но там Ник разбился о стену величия. После великолепного первого сета австралиец не смог держать настолько высокий уровень, заметно нервничал, несколько раз обидно отдал геймы с 40:0, после чего судьба главной встречи турнира была предрешена.

Лучший матч

1/4 финала

Рафаэль Надаль [2] – Тэйлор Фриц [11] – 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6(4)

Этот поединок можно смело назвать очередным триумфом воли испанца. Рафа не мог играть в полную силу из-за травмы мышц живота, его страдания были видны невооруженным глазом. Подавать с таким повреждением болезненно, а на траве это потеря огромного преимущества. Фриц давно доказал, что является отличным теннисистом, поэтому малой кровью одолеть его не представлялось возможным. Матч продолжался пять сетов, отец Надаля кричал сыну досрочно сниматься с этой встречи, но Рафаэль все же дотерпел и оформил победу на финальном тай-брейке. Последующий медосмотр показал, что есть небольшой разрыв мышцы, испанец провел еще одну тренировку и понял, что претендовать на титул он уже не сможет – нужно сниматься.

Getty Images/Global Images Ukraine

Прорыв турнира – Кэмерон Норри

Британца сложно назвать малоизвестным игроком, но до этого на турнирах Grand Slam у него практически ничего не получалось. 26-летний Норри, который уже выигрывал Мастерс и даже заходил в первую десятку мирового рейтинга, ранее на мейджорах не попадал во вторую неделю.

К счастью для местной публики, нынешний лидер британского тенниса этот турнир отыграл великолепно. Три победы в трех сетах, выигранный пятисетовик с вновь набравшим былые кондиции Давидом Гоффеном в четвертьфинале и поражение Джоковичу в полуфинале – результат более чем достойный. С сербом удалось взять первую партию, но далее лидер посева все же продемонстрировал разницу в классе.

Главные неудачники – Маттео Берреттини и Хуберт Хуркач

Маттео считался одним из главных фаворитов на бумаге. Прошлогодний финалист и лидер нынешнего травяного сезона по количеству побед был готов составить достойную конкуренцию Джоковичу и Надалю, но вмешался ковид. Позитивный результат теста лишил соревнования важной фигуры, которая реально могла изменить итоговый результат.

Прошлогодний полуфиналист Хуркач, который до этого впервые в карьере пробился во вторую неделю Ролан Гаррос, рассматривался как кандидат на повторение прошлогоднего достижения в Лондоне. Но в первом раунде поляка в каком-то дичайшем матче обыграл Алехандро Давидович Фокина. Хуркач проиграл два первых сетах, в третьей партии ушел с тройного матчбола на приеме и довел встречу до финального тай-брейка, на которой вел 7:4, но все равно проиграл. Самое обидное, что Хуберт еще и пообещал жертвовать Украине по 100 евро за каждый эйс на Уимблдоне. В единственном матче он настрелял на 2100 евро, что явно меньше, чем мы ожидали с самого начала.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

Любимец фортуны – Ник Кирьос

Австралиец изначально попал в третью часть сетки, где фаворитом считался Берреттини. Ковид у итальянца и снятие Надаля существенно помогли Кирьосу пробиться в первый в карьере финал Шлема.

Наши

Илья Марченко и Виталий Сачко на двоих выиграли один матч в квалификации, но это уже радует. После полного отсутствия наших представителей на Ролан Гаррос разница чувствуется. К сожалению, на US Open мы снова может наблюдать печальную картину, когда даже в отборе придется болеть только за девушек. К слову, с понедельника в статусе первой ракетки Украины дебютирует Алексей Крутых.

Женский одиночный разряд. Финал

Елена Рыбакина (Казахстан) – Онс Жабер (Тунис) – 3:6, 6:2, 6:2

Онс Жабер перед началом турнира была одной из фавориток и ее появление в матче за титул никого не удивило. 27-летняя туниска проводит лучший этап в своей карьере, раз за разом обновляя личные и национальные достижения. Арабский мир и Африка раньше даже не мечтали, что их представительница будет одной из лучших в женском теннисе, но в этом виде спорта нет ничего невозможного.

Что касается чемпионки, то появление Рыбакиной в финале читалось слабо. Это касается и ее выступления на турнирах, которые предшествовали травяному мейджору (одна победа в двух матчах, поражение Цуренко в Истборне), и не очень удачной жеребьевки, где представительница Казахстана попала в самую конкурентную четверть.

И все же уроженке москвы удалось преодолеть весь турнирный путь, явно испортив настроение организаторам. После отстранения россиян видеть в финале кого-то подобного им явно не хотелось. Честно говоря, больше всего удивила легкая победа Елены над Симоной Халеп в полуфинале. После четвертого круга казалось, что румынку уже никто не остановит, настолько она была хороша, но ее выступление против Рыбакиной разочаровало. Девять невынужденных ошибок за матч против десяти в сумме за пять поединков до этого явно помешали что-то противопоставить сопернице с ростом 1.84 м, которая с большим отрывом является лидером тура по эйсам.

Elena Rybakina's path to the #Wimbledon title:



1R: Vandeweghe, 76 75

2R: Andreescu, 64 76

3R: Zheng Qinwen, 76 75

4R: Martic, 75 63

QF: Tomljanovic, 46 62 63

SF: Halep, 63 63

F: Jabeur, 36 62 62



Rybakina becomes the youngest Wimbledon champion since Petra Kvitova (2011). pic.twitter.com/Y8tiQ1kJPc — WTA Insider (@WTA_insider) July 9, 2022

После финала многие российские болельщики ликовали, но хочется заметить, что тут все не так однозначно. Про***** будущую победительницу Уимблдона, которая от безысходности ушла играть за Казахстан – это такое себе достижение для российского спорта. Но по телевизору им наверняка расскажут, почему это была блестящая многоходовка от тарпищева и компании.

Что касается человеческих качеств Рыбакиной, к которой особо никогда не было претензий у фанатов тенниса, то они негативно проявились на пресс-конференции после взятия титула. Представительница Казахстана сделала вид, что ничего не поняла, когда ее спросили о российском вторжении в Украину. Это еще раз доказывает, что искать понимания с той стороны бессмысленно. Очень жаль, что некоторые наши спортсмены до сих пор пытаются что-то объяснить своим коллегам.

Если вы любите занимательную статистику, то в финале Уимблдона впервые с 1962-го сошлись две девушки, для которых это был дебютный матч за титул на турнире Grand Slam. Рыбакина также стала первой теннисисткой 1999 года рождения, которая выиграла Шлем. Таким образом, из поколения 90-х на мейджорах не побеждали лишь теннисистки 1992 и 1994 года рождения. Большой привет Каролине Плишковой и Элине Свитолиной.

Лучший матч

Четвертый круг

Татьяна Мария (Германия) – Алена Остапенко (Латвия) – 5:7, 7:5, 7:5

Возможно, это и не был лучший матч турнира по качеству игры, но градус противостояния зашкаливал. Остапенко – одна из лучших теннисисток на травяном покрытии, которая в хороший день может вынести с корта абсолютно любую оппонентку. И это был не самый худший день для латвийки, но 34-летняя немка в роли второго номера отыграла более удачно. Мария намного реже выходила к сетке, чем это бывает в ее матчах, но сумела остановить Остапенко, наколотившую 52 виннерса и 57 невынужденных ошибок. В итоге Татьяна, у которой уже есть двое детей, впервые в карьере дошла до полуфинала турнира Grand Slam. Если вам сложно понять, насколько это круто, представьте, что это была бы наша Катерина Бондаренко, которая при равном количестве уходов в декрет практически по всем карьерным достижениям опережала немку до этого турнира.

Прорыв турнира – Юле Нимайер

22-летняя Нимайер была на слуху в этом сезоне, но ее основные победы приходились на менее значимые турниры. Даже на уровне WTA 250 каких-то больших прорывов не было. Но на уимблдонской траве все сложилось. Во втором круге немка легко обыграла вторую сеяную и по ее сетке добралась до четвертьфинала. Самым тяжелым оказался матч против нашей Леси Цуренко, в котором, как тогда казалось, должна была побеждать украинка. Юле блестяще отыграла в первой части матча, но не выглядела непобедимой во второй половине. К ее счастью, украинку немного зажало и в финальной партии Леся сыграла ниже своих возможностей. Но это никак не преуменьшает достижений Нимайер, на этом турнире она показала, что перспективы у нее большие.

Getty Images/Global Images Ukraine. Татьяна Мария и Юле Нимайер

Главная неудачница – Анетт Контавейт

До начала турнира Контавейт выглядела одной из самых сладких булочек для соперниц. Эстонская теннисистка в прошлом году хорошо сработалась с российским тренером Дмитрием Турсуновым, но после военного вторжения рф в Украину его паспорт стал токсичным, ездить с Анетт он мог не везде. Это повлияло на результаты Контавейт, вследствие чего они и завершили сотрудничество. В первом круге Уимблдона Анетт удалось переиграть американку Перу, но дальше была деклассация от Нимаер. Самое смешное, что Контавейт с понедельника еще и поднимется в мировом рейтинге, ведь бОльшую часть очков ей защищать в конце сезона. С такими результатами падение будет быстрым и громким, а пока можно будет наслаждаться статусом второй ракетки мира.

Любимица фортуны – Юле Нимайер

Прорыв немки состоял из нескольких факторов. Как уже было сказано выше, Нимайер повезло и с плохой формой Контавейт, и с неудачным днем Цуренко, и с Хезер Уотсон в четвертом круге.

Наши

Ожидания перед Уимблдоном, как это ни странно, были гораздо выше, чем перед Ролан Гаррос. Все из-за того, что наши девушки успешно играли во время травяного сезона. Но на главных соревнованиях достойно показать себя удалось не всем.

Ангелина Калинина впервые выступала в основе Уимблдонского турнира. В первом круге удалось добыть волевую победу над Анной Бондар из Венгрии, но во втором украинку остановила соотечественница Леся Цуренко. Калинина впервые сыграла полноценный сезон на траве на самых престижных турнирах. Выиграла при этом 5 матчей из 9, а также дошла до 1/4 финала в Истборне. Это означает, что Ангелина стала конкурентной на всех покрытиях, что не может не радовать.

Леся Цуренко провела феноменальный травяной сезон, хотя на самом Уимблдоне все могло сложиться намного лучше. Победа над Нимайер в третьем круге могла означать выход в 1/4 финала, а может быть и дальше, но не сложилось. Тем не менее, 9 побед в 11 матчах (еще было одно снятие до поединка) на траве – это космос для украинского тенниса. Очень хочется верить, что здоровье позволит Лесе радовать нас своей игрой как можно дольше. После трех лет мучений мы снова видим в исполнении украинки теннис мирового уровня.

Марта Костюк не очень убедительно выглядела в одиночном разряде и прогнозированно проиграла Чжан Шуай во втором круге. Но худшее случилось в паре – украинка серьезно травмировала голеностоп во втором круге и теперь пропустит больше месяца.

Провальным оказалось выступление Даяны Ястремской. В первом круге одиночки она без шансов проиграла румынке Ане Богдан, а в парном разряде вместе с Далмой Галфи из Венгрии в драматичной встрече уступила паре Белинда Бенчич / Сторм Сандерс, проиграв финальный тай-брейк со счетом 16-18.

В отборочном турнире сыграли Катарина Завацкая, Катерина Байндл и Дарья Снигур, но только первая имела реальные шансы пробиться в основу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

В парном разряде главным достижением стало выступление Людмилы Киченок, которая в дуэте с Аленой Остапенко на втором мейджоре подряд дошла до полуфинала. Украинско-латвийский дуэт выглядел не очень убедительно по ходу турнира, но каждый раз удавалось выгрызать победы. Остановить 10-матчевую победную серию Киченок и Остапенко на траве удалось олимпийским чемпионкам Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой из Чехии, которые в результате и взяли титул.

Также стоит отметить и выступление Надежды Киченок, она второй год подряд дошла до 1/8 финала. Надю с румынкой Ралукой Олару остановили будущие финалистки Элиза Мертенс и Чжан Шуай (Бельгия / Китай).

В соревнованиях девушек наша единственная представительница Анастасия Лопата во втором круге проиграла будущей победительнице Лив Ховд из США.

Мужской парный разряд. Финал

Мэттью Эбден / Макс Перселл (Австралия) – Мате Павич / Никола Мектич (Хорватия) [2] – 7:6(5), 6:7(3), 4:6, 6:4, 7:6(2)

Для Эбдена и Перселла это был первый титул на турнирах Grand Slam в парном мужском разряде. Мэттью в 2013-м выигрывал Australian Open в миксте.

Павич травмировался в полуфинале и играл со сломанным запястьем, из-за чего вместо двуручного бэкхенда был вынужден играть одной рукой.

Женский парный разряд. Финал

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) [2] – Элиза Мертенс / Чжан Шуай (Бельгия / Китай) [1] – 6:2, 6:4

Для Крейчиковой и Синяковой это пятый совместный титул Grand Slam в карьере. В этому году они уже побеждали на Australian Open.

Микст. Финал

Нил Скупски / Дезире Кравчик (Великобритания / США) – Саманта Стосур / Мэтью Эбден (Австралия) – 6:4, 6:3

Скупски и Кравчик защитили свой прошлогодний титул на травяном мейджоре. Для Дезире это уже четвертый Шлем в миксте.