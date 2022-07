Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко

Один из самых странных розыгрышей Уимблдонского турнира завершился очень прогнозировано. Первый номер посева в мужской одиночной сетке Новак Джокович одержал победу в финале, добыв седьмой титул на кортах Всеанглийский клуба лаун-тенниса и крокета. Теперь по этому показателю он уступает лишь Роджеру Федереру, но уже в следующем году серб сможет сравняться.

Нетипичным данный розыгрыш получился из-за отстранения российских и белорусских теннисистов на фоне военного вторжения рф в Украину и посильного содействия картофельного фюрера. Теннисным структурам это решение не понравилось и они под видом защиты теннисистов наказали турнир лишением турнирных очков. На деле вышло так, что наказали как раз больше игроков, которые в прошлом году здесь отлично сыграли, но не смогли защитить свои позиции.

Отсутствие рейтинговых баллов практически ни на что не повлияло непосредственно на самом турнире, но некоторые триумфаторы после завершения соревнований солидно опустятся в рейтинге. К примеру, Джокович со следующей недели станет седьмым. Как вам такая шуточка от ATP? Предполагаю, что Даниил Медведев много и громко смеялся.

Мужской одиночный разряд. Финал

Новак Джокович (Сербия) [1] – Ник Кирьос (Австралия) – 4:6, 6:3, 6:4, 7:6(3)​

Джокович подошел к турниру в статусе фаворита, но с некоторыми нюансами. В этом сезоне он много страдал из-за нежелания вакцинироваться, вследствие чего был депортирован из Австралии, пропустив начало сезона. До Уимблдона серб потерял статус первой ракетки мира и выиграл всего один титул в Риме. Это явно не то, на что рассчитывала команда сербского теннисиста. После нескольких лет отсутствия на Уимблдон приехал Рафаэль Надаль, очень хорошо на травяных турнирах показал себя итальянец Маттео Берреттини, но в итоге оба главных конкурента Ноле отсеялись сами.

Путь к титулу был открыт, но до финала Джокович прошел весьма тернистую дорогу. В 1/4 финала молодой итальянец Янник Синнер неожиданно взял две первые партии, лишь после этого Новаку удалось найти ключи к победе над этим соперником. В полуфинале и финале серб также проигрывал первые сеты, но и в этих сражениях доказывал, что сильнее.

В матче за титул соперником Новака стал уже не очень молодой, но все еще подающий надежды Ник Кирьос, который из-за своего скандального образа часто не воспринимается как теннисист серьезного уровня. Австралийцу уже 27, еще 8 лет назад он играл в 1/4 финала Уимблдона, после чего повторить свой успех не получалось. На мейджорах Кирьос долгое время не мог победить топовых соперников, в 2022-м наконец-то удалось.

В третьем круге в четырех сетах был обыгран грек Стефанос Циципас, после чего с сеткой стало намного легче. Грунтовик Кристиан Гарин в 1/4 финала и снятие Надаля с полуфинала заметно помогли Кирьосу дойти до вожделенного финала, но там Ник разбился о стену величия. После великолепного первого сета австралиец не смог держать настолько высокий уровень, заметно нервничал, несколько раз обидно отдал геймы с 40:0, после чего судьба главной встречи турнира была предрешена.

Лучший матч

1/4 финала

Рафаэль Надаль [2] – Тэйлор Фриц [11] – 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6(4)

Этот поединок можно смело назвать очередным триумфом воли испанца. Рафа не мог играть в полную силу из-за травмы мышц живота, его страдания были видны невооруженным глазом. Подавать с таким повреждением болезненно, а на траве это потеря огромного преимущества. Фриц давно доказал, что является отличным теннисистом, поэтому малой кровью одолеть его не представлялось возможным. Матч продолжался пять сетов, отец Надаля кричал сыну досрочно сниматься с этой встречи, но Рафаэль все же дотерпел и оформил победу на финальном тай-брейке. Последующий медосмотр показал, что есть небольшой разрыв мышцы, испанец провел еще одну тренировку и понял, что претендовать на титул он уже не сможет – нужно сниматься.

Прорыв турнира – Кэмерон Норри

Британца сложно назвать малоизвестным игроком, но до этого на турнирах Grand Slam у него практически ничего не получалось. 26-летний Норри, который уже выигрывал Мастерс и даже заходил в первую десятку мирового рейтинга, ранее на мейджорах не попадал во вторую неделю.

К счастью для местной публики, нынешний лидер британского тенниса этот турнир отыграл великолепно. Три победы в трех сетах, выигранный пятисетовик с вновь набравшим былые кондиции Давидом Гоффеном в четвертьфинале и поражение Джоковичу в полуфинале – результат более чем достойный. С сербом удалось взять первую партию, но далее лидер посева все же продемонстрировал разницу в классе.

Главные неудачники – Маттео Берреттини и Хуберт Хуркач

Маттео считался одним из главных фаворитов на бумаге. Прошлогодний финалист и лидер нынешнего травяного сезона по количеству побед был готов составить достойную конкуренцию Джоковичу и Надалю, но вмешался ковид. Позитивный результат теста лишил соревнования важной фигуры, которая реально могла изменить итоговый результат.

Прошлогодний полуфиналист Хуркач, который до этого впервые в карьере пробился во вторую неделю Ролан Гаррос, рассматривался как кандидат на повторение прошлогоднего достижения в Лондоне. Но в первом раунде поляка в каком-то дичайшем матче обыграл Алехандро Давидович Фокина. Хуркач проиграл два первых сетах, в третьей партии ушел с тройного матчбола на приеме и довел встречу до финального тай-брейка, на которой вел 7:4, но все равно проиграл. Самое обидное, что Хуберт еще и пообещал жертвовать Украине по 100 евро за каждый эйс на Уимблдоне. В единственном матче он настрелял на 2100 евро, что явно меньше, чем мы ожидали с самого начала.

Любимец фортуны – Ник Кирьос

Австралиец изначально попал в третью часть сетки, где фаворитом считался Берреттини. Ковид у итальянца и снятие Надаля существенно помогли Кирьосу пробиться в первый в карьере финал Шлема.

Наши

Илья Марченко и Виталий Сачко на двоих выиграли один матч в квалификации, но это уже радует. После полного отсутствия наших представителей на Ролан Гаррос разница чувствуется. К сожалению, на US Open мы снова может наблюдать печальную картину, когда даже в отборе придется болеть только за девушек. К слову, с понедельника в статусе первой ракетки Украины дебютирует Алексей Крутых.

Женский одиночный разряд. Финал

Елена Рыбакина (Казахстан) – Онс Жабер (Тунис) – 3:6, 6:2, 6:2

Онс Жабер перед началом турнира была одной из фавориток и ее появление в матче за титул никого не удивило. 27-летняя туниска проводит лучший этап в своей карьере, раз за разом обновляя личные и национальные достижения. Арабский мир и Африка раньше даже не мечтали, что их представительница будет одной из лучших в женском теннисе, но в этом виде спорта нет ничего невозможного.

Что касается чемпионки, то появление Рыбакиной в финале читалось слабо. Это касается и ее выступления на турнирах, которые предшествовали травяному мейджору (одна победа в двух матчах, поражение Цуренко в Истборне), и не очень удачной жеребьевки, где представительница Казахстана попала в самую конкурентную четверть.

И все же уроженке москвы удалось преодолеть весь турнирный путь, явно испортив настроение организаторам. После отстранения россиян видеть в финале кого-то подобного им явно не хотелось. Честно говоря, больше всего удивила легкая победа Елены над Симоной Халеп в полуфинале. После четвертого круга казалось, что румынку уже никто не остановит, настолько она была хороша, но ее выступление против Рыбакиной разочаровало. Девять невынужденных ошибок за матч против десяти в сумме за пять поединков до этого явно помешали что-то противопоставить сопернице с ростом 1.84 м, которая с большим отрывом является лидером тура по эйсам.

Elena Rybakina's path to the #Wimbledon title:



1R: Vandeweghe, 76 75

2R: Andreescu, 64 76

3R: Zheng Qinwen, 76 75

4R: Martic, 75 63

QF: Tomljanovic, 46 62 63

SF: Halep, 63 63

F: Jabeur, 36 62 62



Rybakina becomes the youngest Wimbledon champion since Petra Kvitova (2011). pic.twitter.com/Y8tiQ1kJPc