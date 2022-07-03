Обидчица Цуренко вышла в четвертьфинал Уимблдона
Юле Нимайер воспользовалась открытой сеткой
Немецкая теннисистка Юле Нимайер (№97 WTA) стала еще одной участницей 1/4 финала на Уимблдоне.
В матче четвертого круга 22-летняя немка одолела британку Хезер Уотсон (№121 WTA).
Уимблдон. Четвертый круг
Юле Нимайер (Германия) – Хезер Уотсон (Великобритания) – 6:2, 6:4
В третьем раунде Нимайер остановила украинку Лесю Цуренко. Для немки это второе участие в основном раунде турнира Grand Slam.
В четвертьфинале Юле сыграет против соотечественницы Татьяны Марии.
Отметим, что в Открытой эре было всего три немки, которые в более молодом возрасте доходили до четвертьфинала Уимблдона. Это Беттина Бунге, Штеффи Граф и Сабин Лисицки.
When the point is 𝘴𝘰 good you can't stop cheering 👏👏👏#Wimbledonpic.twitter.com/DJPxJqCBde— wta (@WTA) July 3, 2022
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