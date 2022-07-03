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Уимблдон
03 июля 2022, 17:42 | Обновлено 03 июля 2022, 18:02
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Обидчица Цуренко вышла в четвертьфинал Уимблдона

Юле Нимайер воспользовалась открытой сеткой

03 июля 2022, 17:42 | Обновлено 03 июля 2022, 18:02
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Обидчица Цуренко вышла в четвертьфинал Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Юле Нимайер

Немецкая теннисистка Юле Нимайер (№97 WTA) стала еще одной участницей 1/4 финала на Уимблдоне.

В матче четвертого круга 22-летняя немка одолела британку Хезер Уотсон (№121 WTA).

Уимблдон. Четвертый круг
Юле Нимайер (Германия) – Хезер Уотсон (Великобритания) – 6:2, 6:4

В третьем раунде Нимайер остановила украинку Лесю Цуренко. Для немки это второе участие в основном раунде турнира Grand Slam.

В четвертьфинале Юле сыграет против соотечественницы Татьяны Марии.

Отметим, что в Открытой эре было всего три немки, которые в более молодом возрасте доходили до четвертьфинала Уимблдона. Это Беттина Бунге, Штеффи Граф и Сабин Лисицки.

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Леся Цуренко Юле Нимайер Уимблдон-2022 Хезер Уотсон
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Источник Sport.ua
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