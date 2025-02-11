Костюк добыла 9-ю победу над соперницей из топ-10. Сколько у Свитолиной?

11 февраля первая ракетка Украины Марта Костюк переиграла Коко Гауфф в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дохе.

Гауфф – третья ракетка мира. Для Костюк эта победа (6:2, 7:5) стала девятой над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA.

Марта сравнялась по этом показателю с Лесей Цуренко. Наибольшее количество таких викторий добыла Элина Свитолина – 40.

Украинки с наибольшим количеством побед над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA: