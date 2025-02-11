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  4. Костюк добыла 9-ю победу над соперницей из топ-10. Сколько у Свитолиной?
WTA
11 февраля 2025, 18:46 |
1182
3

Костюк добыла 9-ю победу над соперницей из топ-10. Сколько у Свитолиной?

Марта переиграла третью ракетку мира Коко Гауфф в 1/16 финала турнира в Дохе

11 февраля 2025, 18:46 |
1182
3
Костюк добыла 9-ю победу над соперницей из топ-10. Сколько у Свитолиной?
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

11 февраля первая ракетка Украины Марта Костюк переиграла Коко Гауфф в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дохе.

Гауфф – третья ракетка мира. Для Костюк эта победа (6:2, 7:5) стала девятой над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA.

Марта сравнялась по этом показателю с Лесей Цуренко. Наибольшее количество таких викторий добыла Элина Свитолина – 40.

Украинки с наибольшим количеством побед над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA:

  1. Элина Свитолина – 40
  2. Леся Цуренко, Марта Костюк – 9
  3. Катерина Володько (Бондаренко) – 8
  4. Алена Бондаренко – 7
  5. Ангелина Калинина – 5
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Марта Костюк Коко Гауфф статистика Элина Свитолина Леся Цуренко Катерина Володько (Бондаренко) Алена Бондаренко Ангелина Калинина WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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T-800
у Элины Михайловны в прайме могло быть до 10 побед в сезоне над соперницами высочайшего уровня ...
пы.сы.
погугглил. 11 в 17 году, 9 в 2018
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-1
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T-800
и где мы со своей Ястремской, даяноботы?))
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-2
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