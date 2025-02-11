WTA11 февраля 2025, 18:46 |
1182
3
Костюк добыла 9-ю победу над соперницей из топ-10. Сколько у Свитолиной?
Марта переиграла третью ракетку мира Коко Гауфф в 1/16 финала турнира в Дохе
11 февраля 2025, 18:46 |
1182
3
11 февраля первая ракетка Украины Марта Костюк переиграла Коко Гауфф в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дохе.
Гауфф – третья ракетка мира. Для Костюк эта победа (6:2, 7:5) стала девятой над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA.
Марта сравнялась по этом показателю с Лесей Цуренко. Наибольшее количество таких викторий добыла Элина Свитолина – 40.
Украинки с наибольшим количеством побед над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA:
- Элина Свитолина – 40
- Леся Цуренко, Марта Костюк – 9
- Катерина Володько (Бондаренко) – 8
- Алена Бондаренко – 7
- Ангелина Калинина – 5
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погугглил. 11 в 17 году, 9 в 2018