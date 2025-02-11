Ястремская – 6-я украинка, которая провела 250 недель в топ-100 рейтинга

В понедельник, 10 февраля, WTA обновила мировой рейтинг.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сейчас занимает 49-е место. Она проводит 250-ю неделю в первой сотне.

Даяна – шестая украинка, которой покорилось это достижение. Рекорд принадлежит Элине Свитолиной – 567 недель.

Украинские теннисистки, которые провели 250+ недель в топ-100 рейтинга WTA

Элина Свитолина – 567 Леся Цуренко – 440 Катерина Володько (Бондаренко) – 406 Наталья Медведева – 334 Алена Бондаренко – 324 Даяна Ястремская – 250

К сожалению, выступления в Дохе Даяна уже завершила. Ястремская в 1-м раунде тысячника проиграла Пейтон Стернс.