Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ястремская – 6-я украинка, которая провела 250 недель в топ-100 рейтинга
WTA
11 февраля 2025, 02:41 | Обновлено 11 февраля 2025, 02:42
34
0

Ястремская – 6-я украинка, которая провела 250 недель в топ-100 рейтинга

Даяна сейчас идет 49-й

11 февраля 2025, 02:41 | Обновлено 11 февраля 2025, 02:42
34
0
Ястремская – 6-я украинка, которая провела 250 недель в топ-100 рейтинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В понедельник, 10 февраля, WTA обновила мировой рейтинг.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сейчас занимает 49-е место. Она проводит 250-ю неделю в первой сотне.

Даяна – шестая украинка, которой покорилось это достижение. Рекорд принадлежит Элине Свитолиной – 567 недель.

Украинские теннисистки, которые провели 250+ недель в топ-100 рейтинга WTA

  1. Элина Свитолина – 567
  2. Леся Цуренко – 440
  3. Катерина Володько (Бондаренко) – 406
  4. Наталья Медведева – 334
  5. Алена Бондаренко – 324
  6. Даяна Ястремская – 250

К сожалению, выступления в Дохе Даяна уже завершила. Ястремская в 1-м раунде тысячника проиграла Пейтон Стернс.

По теме:
ВИДЕО. Фанаты дважды помешали Вондроушовой подать в матче со Свитолиной
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Ястремская завершила выступления на турнире WTA 1000 в Дохе
Даяна Ястремская Элина Свитолина Леся Цуренко Катерина Володько (Бондаренко) Наталья Медведева Алена Бондаренко рейтинг WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк не сумела выйти во 2-й раунд парного разряда на супертурнире в Дохе
Теннис | 10 февраля 2025, 20:37 0
Костюк не сумела выйти во 2-й раунд парного разряда на супертурнире в Дохе
Костюк не сумела выйти во 2-й раунд парного разряда на супертурнире в Дохе

Марта и Елена-Габриэла Русе в двух сетах проиграли Чжань Хаоцин и Веронике Кудерметовой

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вундеркинда из Казахстана за рекордную сумму
Футбол | 10 февраля 2025, 12:28 10
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вундеркинда из Казахстана за рекордную сумму
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вундеркинда из Казахстана за рекордную сумму

Дастан Сатпаев покинул «Кайрат»

Наглядная разница в классе. Динамо уверенно одолело Эсбьерг
Футбол | 10.02.2025, 17:52
Наглядная разница в классе. Динамо уверенно одолело Эсбьерг
Наглядная разница в классе. Динамо уверенно одолело Эсбьерг
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Футбол | 10.02.2025, 11:40
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны
Футбол | 10.02.2025, 09:29
Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны
Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
10.02.2025, 08:17 7
Футбол
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
09.02.2025, 09:37 9
Футбол
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
10.02.2025, 08:44 2
Бокс
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
09.02.2025, 13:38 3
Футбол
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
09.02.2025, 19:51 29
Футбол
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
09.02.2025, 14:08 6
Футбол
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
10.02.2025, 03:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем