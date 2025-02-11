WTA11 февраля 2025, 02:41 | Обновлено 11 февраля 2025, 02:42
34
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Ястремская – 6-я украинка, которая провела 250 недель в топ-100 рейтинга
Даяна сейчас идет 49-й
11 февраля 2025, 02:41 | Обновлено 11 февраля 2025, 02:42
34
0
В понедельник, 10 февраля, WTA обновила мировой рейтинг.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская сейчас занимает 49-е место. Она проводит 250-ю неделю в первой сотне.
Даяна – шестая украинка, которой покорилось это достижение. Рекорд принадлежит Элине Свитолиной – 567 недель.
Украинские теннисистки, которые провели 250+ недель в топ-100 рейтинга WTA
- Элина Свитолина – 567
- Леся Цуренко – 440
- Катерина Володько (Бондаренко) – 406
- Наталья Медведева – 334
- Алена Бондаренко – 324
- Даяна Ястремская – 250
К сожалению, выступления в Дохе Даяна уже завершила. Ястремская в 1-м раунде тысячника проиграла Пейтон Стернс.
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