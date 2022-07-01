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  4. Леся Цуренко обидно проиграла в третьем круге Уимблдона
Уимблдон
01 июля 2022, 15:10 | Обновлено 01 июля 2022, 15:15
1289
7

Леся Цуренко обидно проиграла в третьем круге Уимблдона

У украинки не хватило сил на борьбу в третьем сете

01 июля 2022, 15:10 | Обновлено 01 июля 2022, 15:15
1289
7
Леся Цуренко обидно проиграла в третьем круге Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№101 WTA) завершила выступления на Уимблдоне.

В третьем круге украинка проиграла в трех сетах Юле Нимайер из Германии (№97 WTA).

Уимблдон. Третий круг
Леся Цуренко (Украина) – Юле Нимайер (Германия) – 4:6, 6:3, 3:6

Это была первая встреча теннисисток. Цуренко не смогла впервые в карьере пробиться в четвертый круг Уимблдона.

В следующем круге Нимайер сразится против Кайи Юван (№62 WTA) или Хезер Уотсон (№121 WTA). Это ее дебютное выступление на Уимблдоне.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Santk86
Уровень игры был очень низким от обоих теннисисток, за всю игру Цуренко проиграла 11 своих подач, с такой подачей рассчитывать на победу  нельзя.  
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+3
Stanislav Matusevych
Дуже шкода, бо Німайєр класно грала лише перші півтора сети гри. Далі попливла, віддавши Лесі другий сет, а у третьому, на жаль, досвід не зіграв ключову роль. Німкеня у вирішальній партії не зіграла добре, це Леся напомилялася на пару матчів наперед. А був шанс навіть до чвертьфіналу дістатися.
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+2
Spectra
Должна была закрывать в двух, но проиграла в трёх... От наших только жди таких обидных матчей(
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+2
ВИКТОР АНДРУЩИК
Леся, всерівно ти молодчина,красуня.
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+1
Alehandro
А в наступному колі такі суперниці - просто солодкий пиріжок...
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0
Sashamar
Навряд чи Геля зіграла б краще, тобто претензій до результату попередньої зустрічі нема. А німкеня дуже перспективна, незважаючи на не дуже вже юний вік, придивіться. В одній восьмій буде, як на мене, фавориткою і проти Юван і проти Ватсон. Далі там вже зрозуміло, непереливки: Остапенко або Саккарі.
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0
terhoha
Сам не гам і комусь не дам. Можливо Калініна була би в чвертьфіналі.
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-1
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