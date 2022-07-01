Леся Цуренко обидно проиграла в третьем круге Уимблдона
У украинки не хватило сил на борьбу в третьем сете
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№101 WTA) завершила выступления на Уимблдоне.
В третьем круге украинка проиграла в трех сетах Юле Нимайер из Германии (№97 WTA).
Уимблдон. Третий круг
Леся Цуренко (Украина) – Юле Нимайер (Германия) – 4:6, 6:3, 3:6
Это была первая встреча теннисисток. Цуренко не смогла впервые в карьере пробиться в четвертый круг Уимблдона.
В следующем круге Нимайер сразится против Кайи Юван (№62 WTA) или Хезер Уотсон (№121 WTA). Это ее дебютное выступление на Уимблдоне.
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