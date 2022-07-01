Леся Цуренко обидно проиграла в третьем круге Уимблдона

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№101 WTA) завершила выступления на Уимблдоне.

В третьем круге украинка проиграла в трех сетах Юле Нимайер из Германии (№97 WTA).

Уимблдон. Третий круг

Леся Цуренко (Украина) – Юле Нимайер (Германия) – 4:6, 6:3, 3:6

Это была первая встреча теннисисток. Цуренко не смогла впервые в карьере пробиться в четвертый круг Уимблдона.

В следующем круге Нимайер сразится против Кайи Юван (№62 WTA) или Хезер Уотсон (№121 WTA). Это ее дебютное выступление на Уимблдоне.