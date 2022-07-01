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  4. Цитаишвили перешел в Лех
Польша
01 июля 2022, 16:17 | Обновлено 01 июля 2022, 17:14
487
0

Цитаишвили перешел в Лех

Полузащитник «Динамо» следующий сезон проведет в Польше

01 июля 2022, 16:17 | Обновлено 01 июля 2022, 17:14
487
0
Цитаишвили перешел в Лех
ФК Динамо. Георгий Цитаишвили

Вингер «Динамо» Георгий Цитаишвили перебрался в «Лех». Польский клуб арендовал игрока на один год.

Отметим, что вторую половину минувшего сезона 21-летний Цитаишвили также провел в Экстраклассе.

В составе «Вислы» из Кракова полузащитник провел 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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Источник ФК Лех Познань
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