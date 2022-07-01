Цитаишвили перешел в Лех

Вингер «Динамо» Георгий Цитаишвили перебрался в «Лех». Польский клуб арендовал игрока на один год.

Отметим, что вторую половину минувшего сезона 21-летний Цитаишвили также провел в Экстраклассе.

В составе «Вислы» из Кракова полузащитник провел 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.