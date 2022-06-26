ФОТО. Адетокунбо встретился с Рэшфордом. Игроки обменялись майками

Звездный баскетболист, лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо встретил нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Футболист посетил премьеру фильма Rise, который рассказывает об эмиграции семьи Адетокунбо из Нигерии в Грецию, а также о пути Янниса и его братьев к НБА. Двукратный MVP лиги выступил в качестве исполнительного продюсера фильма.

Баскетболист обменялся игровыми майками с Рэшфордом.