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  4. ФОТО. Адетокунбо встретился с Рэшфордом. Игроки обменялись майками
НБА
26 июня 2022, 09:16 |
329
0

ФОТО. Адетокунбо встретился с Рэшфордом. Игроки обменялись майками

Форвард «Ман Юнайтед» посетил премьеру фильма о звезде НБА

26 июня 2022, 09:16 |
329
0
ФОТО. Адетокунбо встретился с Рэшфордом. Игроки обменялись майками
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный баскетболист, лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо встретил нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Футболист посетил премьеру фильма Rise, который рассказывает об эмиграции семьи Адетокунбо из Нигерии в Грецию, а также о пути Янниса и его братьев к НБА. Двукратный MVP лиги выступил в качестве исполнительного продюсера фильма.

Баскетболист обменялся игровыми майками с Рэшфордом.

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Яннис Адетокунбо НБА Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник Sport.ua
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