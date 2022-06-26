ФОТО. Адетокунбо встретился с Рэшфордом. Игроки обменялись майками
Форвард «Ман Юнайтед» посетил премьеру фильма о звезде НБА
Звездный баскетболист, лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо встретил нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
Футболист посетил премьеру фильма Rise, который рассказывает об эмиграции семьи Адетокунбо из Нигерии в Грецию, а также о пути Янниса и его братьев к НБА. Двукратный MVP лиги выступил в качестве исполнительного продюсера фильма.
Баскетболист обменялся игровыми майками с Рэшфордом.
My guy @MarcusRashford 🔥💪🏾 Thank you so much for coming out and supporting the fam! pic.twitter.com/8Hmkpw8BwY— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 25, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Атака велась с территории беларуси
Главные новости на Sport.ua за 25 июня