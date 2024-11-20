19.11.2024 21:45 – FT 1 : 1
Лига наций20 ноября 2024, 02:55 |
36
0
Босния и Герцеговина – Нидерланды – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций 2024/25
20 ноября 2024, 02:55 |
36
0
19 ноября состоялся матч 6-го тура группы 3 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Билино Поле в Зенице. Игра завершилась со счетом 1:1.
Лига наций 2024/25. Дивизион А
Группа 3. 6-й тур, 19 ноября
Босния и Герцеговина – Нидерланды – 1:1
Голы: Демирович, 67 – Бробби, 24
Видеообзор матча:
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмедин Демирович (Босния и Герцеговина).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Нидерланды).
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