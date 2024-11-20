19 ноября состоялся матч 6-го тура группы 3 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов.

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Поединок прошел на стадионе Билино Поле в Зенице. Игра завершилась со счетом 1:1.

Лига наций 2024/25. Дивизион А

Группа 3. 6-й тур, 19 ноября

Босния и Герцеговина – Нидерланды – 1:1

Голы: Демирович, 67 – Бробби, 24

Видеообзор матча: