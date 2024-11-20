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Лига наций УЕФА. Лига A
Босния и Герцеговина
19.11.2024 21:45 – FT 1 : 1
Нидерланды
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
20 ноября 2024, 02:55 |
36
0

Босния и Герцеговина – Нидерланды – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций 2024/25

20 ноября 2024, 02:55 |
36
0
Босния и Герцеговина – Нидерланды – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября состоялся матч 6-го тура группы 3 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Билино Поле в Зенице. Игра завершилась со счетом 1:1.

Лига наций 2024/25. Дивизион А

Группа 3. 6-й тур, 19 ноября

Босния и Герцеговина – Нидерланды – 1:1

Голы: Демирович, 67 – Бробби, 24

Видеообзор матча:

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмедин Демирович (Босния и Герцеговина).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Нидерланды).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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