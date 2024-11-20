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  4. ЗИНЧЕНКО: «Результат был таков, что очень неприятный для нас – 2:1»
Лига наций
20 ноября 2024, 02:18 | Обновлено 20 ноября 2024, 02:35
468
0

ЗИНЧЕНКО: «Результат был таков, что очень неприятный для нас – 2:1»

Александр поделился эмоциями после победы над Албанией в Лиге наций (2:1)

20 ноября 2024, 02:18 | Обновлено 20 ноября 2024, 02:35
468
0
ЗИНЧЕНКО: «Результат был таков, что очень неприятный для нас – 2:1»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

19 ноября состоялся матч последнего, 6-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Албании и Украины. Поединок прошел на стадионе в Тиране. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи игрок украинской команды Александр Зинченко поделился эмоциями после победы:

«Сегодня на первый план выходил результат – мы его получили. Сейчас у нас есть шанс бороться за лигу А.

Конечно, было очень много ответственности на каждом из нас. Во-первых, за первую игру против Грузии – мы не добились того результата, которого хотели, поэтому мы испытывали эту нагрузку на себе, но самое главное то, что мы сегодня победили. Поэтому поздравляю всю Украину.

Команде было очень тяжело, ребята устали, потому что отдали много сил. Результат был таков, что очень неприятный для нас – 2:1, с их трибунами они пытались идти вперед. Поэтому я сказал ребятам, чтобы они подбадривали других и придали им стимул и энергию. Потому что когда ты на поле и ободряешь других не только словами, но и действиями – оно тебе придает экстра силы», – сказал Зинченко.

Видеообзор матча Албания – Украина (2:1)

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Александр Зинченко сборная Албании по футболу сборная Украины по футболу Албания - Украина Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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