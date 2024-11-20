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20 ноября 2024, 01:49 | Обновлено 20 ноября 2024, 02:13
275
1

ФОТО. «Он не пользуется своим положением». Журналист – про сына Суркиса

Вячеслав Суркис не такой, как о нём многие думают...

20 ноября 2024, 01:49 | Обновлено 20 ноября 2024, 02:13
275
1
ФОТО. «Он не пользуется своим положением». Журналист – про сына Суркиса
Instagram. Вячеслав Суркис

Журналист Игорь Бурбас поделился своей информацией относительно персоны голкипера киевского «Динамо» и сборной Украины U-19 – Вячеслава Суркиса:

«Он не пользуется своей фамилией, не пользуется особенным статусом в команде, ездит автобусом, как и вся команда».

«Ему предлагают свой транспорт на тяжелые выезды, но он отказывается от таких предложений, я уже не говорю про какие-нибудь чартеры».

«Когда команда заселяется в 2-х или 3-звездочный отель, ему предлагают улучшенные условия – люкс или полулюкс, он также отказывается»

«Это всё говорит про хорошее воспитание, что игрок реально звезд с неба не хватает, что он реально работоспособный»

«Комплименты ему и его семье».

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Вячеслав Суркис Игорь Суркис Динамо Киев женская сборная Украины по футболу U-19 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу lifestyle фото
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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