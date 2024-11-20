ФОТО. «Он не пользуется своим положением». Журналист – про сына Суркиса

Журналист Игорь Бурбас поделился своей информацией относительно персоны голкипера киевского «Динамо» и сборной Украины U-19 – Вячеслава Суркиса:

«Он не пользуется своей фамилией, не пользуется особенным статусом в команде, ездит автобусом, как и вся команда».

«Ему предлагают свой транспорт на тяжелые выезды, но он отказывается от таких предложений, я уже не говорю про какие-нибудь чартеры».

«Когда команда заселяется в 2-х или 3-звездочный отель, ему предлагают улучшенные условия – люкс или полулюкс, он также отказывается»

«Это всё говорит про хорошее воспитание, что игрок реально звезд с неба не хватает, что он реально работоспособный»

«Комплименты ему и его семье».