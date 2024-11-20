ФОТО. Ну что за богиня? Жена динамовца в соблазнительном наряде
Карина Тымчик напомнила о себе зажигательной фотосессией
Жена защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Александра Тымчика – Карина – впечатлила соцсети своим новым фотосетом.
Девушка, вернувшись в Киев, попозировала в черном мини-платье, пофотографировавшись в стиле диско.
Фотографии вышли очень яркими и фолловеры жены футболиста всячески расхваливали её в комментариях:
«Ну что за богиня?», «Суперстар», «Королева», «Вы невероятна» – и так далее. А возлюбленный прокомментировал коротко и ясно: «❤️😘».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Девушка позиционирует себя как блогер: она публикует семейный контент.
Основное хобби: путешествия, у Карины очень много фото с самых различных стран. Пара воспитывает сына.
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