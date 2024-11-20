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20 ноября 2024, 02:37 |
186
0

ФОТО. Ну что за богиня? Жена динамовца в соблазнительном наряде

Карина Тымчик напомнила о себе зажигательной фотосессией

20 ноября 2024, 02:37 |
186
0
ФОТО. Ну что за богиня? Жена динамовца в соблазнительном наряде
Instagram. Карина Тымчик

Жена защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Александра ТымчикаКарина – впечатлила соцсети своим новым фотосетом.

Девушка, вернувшись в Киев, попозировала в черном мини-платье, пофотографировавшись в стиле диско.

Фотографии вышли очень яркими и фолловеры жены футболиста всячески расхваливали её в комментариях:

«Ну что за богиня?», «Суперстар», «Королева», «Вы невероятна» – и так далее. А возлюбленный прокомментировал коротко и ясно: «❤️😘».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка позиционирует себя как блогер: она публикует семейный контент.

Основное хобби: путешествия, у Карины очень много фото с самых различных стран. Пара воспитывает сына.

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Александр Тымчик Динамо Киев сборная Украины по футболу фото lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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