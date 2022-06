Квитова обыграла Остапенко и завоевала титул в Истборне

Состоялась финальная встреча в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

Действующая чемпионка ​​Алена Остапенко в двух сетах проиграла экс-второй ракетке мира Петре Квитовой.

Истборн. Финал

Петра Квитова [14] – Алена Остапенко [8] – 6:3, 6:2

Для Квитовой это 29-й титул WTA в карьере и пятый на траве. Чешка больше года не выигрывала трофеи.

Остапенко не смогла защитить прошлогодний титул на кортах Истборна и опуститься на три строчки в мировом рейтинге.

Queen of the seaside 🌊@Petra_Kvitova captures her 29th career singles title, defeating Ostapenko 6-3, 6-2 in Eastbourne 🏆#RothesayInternational pic.twitter.com/c2eHXsfUZu