Квитова обыграла Остапенко и завоевала титул в Истборне
Петра добыла первый трофей в нынешнем сезоне
Состоялась финальная встреча в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.
Действующая чемпионка Алена Остапенко в двух сетах проиграла экс-второй ракетке мира Петре Квитовой.
Истборн. Финал
Петра Квитова [14] – Алена Остапенко [8] – 6:3, 6:2
Для Квитовой это 29-й титул WTA в карьере и пятый на траве. Чешка больше года не выигрывала трофеи.
Остапенко не смогла защитить прошлогодний титул на кортах Истборна и опуститься на три строчки в мировом рейтинге.
Queen of the seaside 🌊@Petra_Kvitova captures her 29th career singles title, defeating Ostapenko 6-3, 6-2 in Eastbourne 🏆#RothesayInternational pic.twitter.com/c2eHXsfUZu— wta (@WTA) June 25, 2022
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