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  4. Квитова обыграла Остапенко и завоевала титул в Истборне
WTA
25 июня 2022, 17:41 | Обновлено 25 июня 2022, 17:56
319
1

Квитова обыграла Остапенко и завоевала титул в Истборне

Петра добыла первый трофей в нынешнем сезоне

25 июня 2022, 17:41 | Обновлено 25 июня 2022, 17:56
319
1
Квитова обыграла Остапенко и завоевала титул в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Петра Квитова

Состоялась финальная встреча в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

Действующая чемпионка ​​Алена Остапенко в двух сетах проиграла экс-второй ракетке мира Петре Квитовой.

Истборн. Финал 

 Петра Квитова [14] –  Алена Остапенко [8] – 6:3, 6:2

Для Квитовой это 29-й титул WTA в карьере и пятый на траве. Чешка больше года не выигрывала трофеи.

Остапенко не смогла защитить прошлогодний титул на кортах Истборна и опуститься на три строчки в мировом рейтинге.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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captain2009
Як у старі добрі часи! Нарешті Петра перемагає в турнірі! Останні матчі вона зіграла доволі якісно, так що перемога цілком заслужена. Чудово й те, що вдалося взяти два реванши (у Хаддад-Майя та остапа). 
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