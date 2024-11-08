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WTA
08 ноября 2024, 12:40 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:11
599
0

Стало известно, сколько заработала украинка на Итоговом турнире WTA 2024

Людмила Киченок провела три матча группового этапа в парном разряде и все проиграла

08 ноября 2024, 12:40 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:11
599
0
Стало известно, сколько заработала украинка на Итоговом турнире WTA 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде проходит Итоговый турнир WTA 2024.

В Саудовской Аравии выступила и украинская теннисистка Людмила Киченок, которая вместе с Аленой Остапенко получила первый номер посева и играла в Зеленой группе парного разряда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К сожалению, украинско-латвийский тандем проиграл все три поединка и завершил выступления на WTA Finals.

За три сыгранных встречи Киченок и Остапенко на двоих заработали $140,000. Каждая уехала с чеком в $70,000.

В 2024 году самым крупным трофеем Людмилы и Алены стал титул US Open. За чемпионство на USO они заработали по 375 тысяч долларов.

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Людмила Киченок Алена Остапенко Итоговый турнир WTA призовые
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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