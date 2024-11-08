Стало известно, сколько заработала украинка на Итоговом турнире WTA 2024
Людмила Киченок провела три матча группового этапа в парном разряде и все проиграла
Со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде проходит Итоговый турнир WTA 2024.
В Саудовской Аравии выступила и украинская теннисистка Людмила Киченок, которая вместе с Аленой Остапенко получила первый номер посева и играла в Зеленой группе парного разряда.
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К сожалению, украинско-латвийский тандем проиграл все три поединка и завершил выступления на WTA Finals.
За три сыгранных встречи Киченок и Остапенко на двоих заработали $140,000. Каждая уехала с чеком в $70,000.
В 2024 году самым крупным трофеем Людмилы и Алены стал титул US Open. За чемпионство на USO они заработали по 375 тысяч долларов.
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