Стало известно, сколько заработала украинка на Итоговом турнире WTA 2024

Со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде проходит Итоговый турнир WTA 2024.

В Саудовской Аравии выступила и украинская теннисистка Людмила Киченок, которая вместе с Аленой Остапенко получила первый номер посева и играла в Зеленой группе парного разряда.

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К сожалению, украинско-латвийский тандем проиграл все три поединка и завершил выступления на WTA Finals.

За три сыгранных встречи Киченок и Остапенко на двоих заработали $140,000. Каждая уехала с чеком в $70,000.

В 2024 году самым крупным трофеем Людмилы и Алены стал титул US Open. За чемпионство на USO они заработали по 375 тысяч долларов.