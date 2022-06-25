ОФИЦИАЛЬНО. 39-летний голкипер Аякса продлил контракт на один сезон
Ветеран Мартен Стекеленбург остается играть в нидерландском гранде
Нидерландский «Аякс» продлил контракт с 39-летним вратарем Мартеном Стекеленбургом.
Амстердамский клуб продлил контракт с футболистом до лета 2023 года. В сентябре голкиперу исполнится 40 лет.
Всего за карьеру Стекеленбург провел 311 официальных поединков за «Аякс» и выиграл с командой 11 трофеев.
39 years old and still going strong ❌❌❌— AFC Ajax (@AFCAjax) June 24, 2022
Maarten Stekelenburg +𝟭
'Geen moment getwijfeld & gelukkig wilde Ajax door!' 🙌— AFC Ajax (@AFCAjax) June 24, 2022
Respect for the way you have conducted yourself over all those years and came back to the club. From my own experience as a GK, great news that you’ve extended your contract and good luck for the new season! ❌❌❌ pic.twitter.com/qV8LgY2O4z— Edwin van der Sar (@vdsar1970) June 24, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Динамо фаворит, Шахтер просядет, прорыв Александрии и Колоса
ВСУ уже используют американскую технику