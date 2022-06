ОФИЦИАЛЬНО. 39-летний голкипер Аякса продлил контракт на один сезон

Нидерландский «Аякс» продлил контракт с 39-летним вратарем Мартеном Стекеленбургом.

Амстердамский клуб продлил контракт с футболистом до лета 2023 года. В сентябре голкиперу исполнится 40 лет.

Всего за карьеру Стекеленбург провел 311 официальных поединков за «Аякс» и выиграл с командой 11 трофеев.

