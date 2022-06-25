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  4. ОФИЦИАЛЬНО. 39-летний голкипер Аякса продлил контракт на один сезон
Нидерланды
25 июня 2022, 06:15 | Обновлено 25 июня 2022, 06:25
130
0

ОФИЦИАЛЬНО. 39-летний голкипер Аякса продлил контракт на один сезон

Ветеран Мартен Стекеленбург остается играть в нидерландском гранде

25 июня 2022, 06:15 | Обновлено 25 июня 2022, 06:25
130
0
ОФИЦИАЛЬНО. 39-летний голкипер Аякса продлил контракт на один сезон
ФК Аякс. Мартен Стекеленбург

Нидерландский «Аякс» продлил контракт с 39-летним вратарем Мартеном Стекеленбургом.

Амстердамский клуб продлил контракт с футболистом до лета 2023 года. В сентябре голкиперу исполнится 40 лет.

Всего за карьеру Стекеленбург провел 311 официальных поединков за «Аякс» и выиграл с командой 11 трофеев.

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Источник ФК Аякс
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