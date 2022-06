ОФИЦИАЛЬНО. Марио Гетце вернулся в Бундеслигу

«Айнтрахт» из Франкфурта официально сообщил о подписании полузащитника ПСВ Марио Гетце. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

Гетце выступал за ПСВ с 2020 года. В сезоне 2021/2022 на его счету 12 голов и 11 ассистов в 52 матчах за ПСВ во всех турнирах.

Кроме «Айнтрахта», на Гетце претендовали «Бенфика» и «Интер» Майами.

