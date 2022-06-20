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  4. Гетце близок к переходу в Айнтрахт
Германия
20 июня 2022, 04:04 | Обновлено 20 июня 2022, 04:06
47
0

Гетце близок к переходу в Айнтрахт

30-летний хавбек может вернуться в Бундеслигу

20 июня 2022, 04:04 | Обновлено 20 июня 2022, 04:06
47
0
Гетце близок к переходу в Айнтрахт
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Гетце

Бывший полузащитник сборной Германии Марио Гетце с высокой долей вероятности вернется в Бундеслигу, где он в прошлом выступал за «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».

30-летний футболист ПСВ близок к переходу в «Айнтрахт». Игрок согласен на переход, а 20 июня на собрании наблюдательного совета «Айнтрахта» сделку должны окончательно одобрить.

Соглашение Гетце с ПСВ рассчитано до лета 2024 года. В завершившемся сезоне он забил 12 голов и сделал 11 результативных передач в 52 матчах клуба во всех турнирах.

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Марио Гетце Айнтрахт Франкфурт Бундеслига чемпионат Германии по футболу трансферы трансферы Бундеслиги ПСВ
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Источник Sport1
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