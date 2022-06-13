ВИДЕО. Болельщик скандировал «россия» на матче молодежной сборной Украины
Ну и дурак
12 июня молодежная сборная Украины обыграла сверстников из Армении в завершающем матче группового раунда отбора Евро-2023 (U-21).
Во время встречи, которая состоялась в Ереване, один из болельщиков устроил провокацию и в середине первого тайма начал скандировать «россия, россия!».
На слова провокатора ответил комментатор Кирилл Круторогов:
«Позор, позорный позор с трибун. То, что вы скандируете в футболе, просто не существует. И далеко не только в футболе, учитывая, что делает страна, название которой почему-то решили поскандировать на ереванском стадионе», – сказав Круторогов во время трансляции.
An Armenia fan decided to chant ‘rossiya’ during Ukraine U21s v Armenia in Yerevan today…🤡— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 12, 2022
Ukraine won 2-0 🇺🇦 though 😌pic.twitter.com/zZExnH6aqz
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