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  4. ВИДЕО. Болельщик скандировал «россия» на матче молодежной сборной Украины
Молодежные турниры
13 июня 2022, 12:30 |
392
0

ВИДЕО. Болельщик скандировал «россия» на матче молодежной сборной Украины

Ну и дурак

13 июня 2022, 12:30 |
392
0
ВИДЕО. Болельщик скандировал «россия» на матче молодежной сборной Украины
фото из открытых источников

12 июня молодежная сборная Украины обыграла сверстников из Армении в завершающем матче группового раунда отбора Евро-2023 (U-21).

Во время встречи, которая состоялась в Ереване, один из болельщиков устроил провокацию и в середине первого тайма начал скандировать «россия, россия!».

 На слова провокатора ответил комментатор Кирилл Круторогов:

«Позор, позорный позор с трибун. То, что вы скандируете в футболе, просто не существует. И далеко не только в футболе, учитывая, что делает страна, название которой почему-то решили поскандировать на ереванском стадионе», – сказав Круторогов во время трансляции.

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