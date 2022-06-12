Как и национальная. Украина U-21 уверенно победила Армению
Игра не имела никакого турнирного значения
Если бы наша молодежка победила французов 6:0, у нас были бы шансы на первое место в группе. Но этого не произошло, поэтому игра с армянами носила исключительно товарищеский характер.
Руслан Ротань предоставил шанс резервистам. Вместе с вышеупомянутой причиной это привело к тому, что игра в первом тайме шла академически и даже сонно.
Во втором тайме ситуация поменялась. Как и вчера национальная сборная, молодежка все же дожала армян. Сначала Кулиев удачно замкнул подачу из углового Желизка, а спустя некоторое время уже сам удачно ассистировал Вивчаренко.
Армения, кроме явного хамства, ничего не смогла противопоставить. Поэтому наша сборная одержала заслуженную победу на классе и будет ждать жеребьевку плей-офф.
Отбор на молодежний Евро-2023. Группа Н.
Армения U-21 - Украина U-21 - 0:2.
Кулиев, 50, Вивчаренко, 68.
Амоян, 59, Акобян, 84, Галстян, 90.
Армения U-21 : Карапетян – Манукян (Галстян, 76), Газарян, Губасарян, Симонян – Григорян (Акобян, 76), Хамоян, Шагоян – Мирзоян, Оганесян (Тарахчян, 70), Агасарян (Мкртчян, 60).
Украина U-21: Фесюн – Вивчаренко, Боль, Таловеров (Дубко, 69), Капинус (Сыч, 46) – Билошевский (Судаков, 46), Желизко, Брагару (Хлань, 46) – Кулиев, Супряга, Кухаревич (Алефиренко, 60).
Арбитр: Том Оуэн (Уэльс).
Стадион: «Академия ФФА» (Ереван, Арменія).
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