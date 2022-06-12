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Евро
Армения U21
12.06.2022, FT 0 : 2
УКРАИНА U21
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12 июня 2022, 19:52 | Обновлено 12 июня 2022, 20:22
3122
5

Как и национальная. Украина U-21 уверенно победила Армению

Игра не имела никакого турнирного значения

12 июня 2022, 19:52 | Обновлено 12 июня 2022, 20:22
3122
5
Как и национальная. Украина U-21 уверенно победила Армению
УАФ

Если бы наша молодежка победила французов 6:0, у нас были бы шансы на первое место в группе. Но этого не произошло, поэтому игра с армянами носила исключительно товарищеский характер.

Руслан Ротань предоставил шанс резервистам. Вместе с вышеупомянутой причиной это привело к тому, что игра в первом тайме шла академически и даже сонно.

Во втором тайме ситуация поменялась. Как и вчера национальная сборная, молодежка все же дожала армян. Сначала Кулиев удачно замкнул подачу из углового Желизка, а спустя некоторое время уже сам удачно ассистировал Вивчаренко.

Армения, кроме явного хамства, ничего не смогла противопоставить. Поэтому наша сборная одержала заслуженную победу на классе и будет ждать жеребьевку плей-офф.

Отбор на молодежний Евро-2023. Группа Н.

Армения U-21 - Украина U-21 - 0:2.

 Кулиев, 50, Вивчаренко, 68.

 Амоян, 59, Акобян, 84, Галстян, 90.

Армения U-21 : Карапетян – Манукян (Галстян, 76), Газарян, Губасарян, Симонян – Григорян (Акобян, 76), Хамоян, Шагоян – Мирзоян, Оганесян (Тарахчян, 70), Агасарян (Мкртчян, 60).

Украина U-21: Фесюн – Вивчаренко, Боль, Таловеров (Дубко, 69), Капинус (Сыч, 46) – Билошевский (Судаков, 46), Желизко, Брагару (Хлань, 46) – Кулиев, Супряга, Кухаревич (Алефиренко, 60).

Арбитр: Том Оуэн (Уэльс).

Стадион: «Академия ФФА» (Ереван, Арменія).

АРМЕНИЯ U-21 - УКРАИНА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Александр Ад
і на цьому рівні Супряга не наважувается спробувати обіграти опонента за рахунок дріблінгу.Нарешті команда Ротаня вийшла хоча б в плей-офф.Сподиваюсь що далі буде.
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+3
Leonkoz
Якби наша молодіжка просто перемогла Францію, то ми були б найкращою другою збірною і вийшли б на Євро напряму.
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0
⬆️
До побачення
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-2
Vytas Mesk
Задача не выполнена, игроки не будут участвовать на чемпионате соответствии топ  евро команды на игроков не будут смотреть 
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-2
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