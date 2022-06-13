Руслан РОТАНЬ: «Я уже переживаю за плей-офф»

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился эмоциями после матча отбора Евро-2023 (U-21) с Арменией (2:0).

- Настроение ребят в матче, который, по сути, ничего не решал, мне понравилось. Мотивация была на хорошем уровне. Мы попросили команду сыграть для наших воинов, борющихся за нашу независимость.

- Позади групповой турнир. На какой результат перед началом этих соревнований вы рассчитывали?

- Есть то, что имеем. Мы могли рассчитывать на большее, но удовлетворены и таким результатом. Впереди у нас плей-офф за право попадания на чемпионат Европы. Поэтому сразу после игры с Арменией мы начинаем готовиться к этим поединкам и ждать 21 июня, когда состоится жеребьевка.

- В матче против Армении играло достаточно футболистов, у которых было немного игрового времени на этом сборе. Как оцените действия этих ребят?

- Насчет прошлой игры у меня нет вопросов к команде. Еще раз повторюсь, мне понравился настрой коллектива. То, о чем мы договорились перед поединком, футболисты выполнили. Да, были некоторые ошибки, но над их устранением мы будем работать.

- Очередная победа за счет удачных действий команды во втором тайме. Здесь сказалась хорошая физическая подготовка или ваши слова в перерыве?

- Все в комплексе. Мы дозировали нагрузку, и это помогало ребятам подходить к каждому матчу в хорошем тонусе.

- Сейчас футболисты разъезжаются. В Украине идет война. Какие у вас мысли на этот счет?

- Несмотря на все проблемы важно, чтобы чемпионат стартовал. Если выходить из чисто спортивных моментов, то я уже переживаю за плей-офф. Хочется, чтобы наши игроки подошли к этим матчам в игровом тонусе.