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Евро
Армения U21
12.06.2022 18:00 - : -
УКРАИНА U21
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Молодежные турниры
12 июня 2022, 01:26 |
13
0

Армения U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы

12 июня 2022, 01:26 |
13
0
Армения U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча
УАФ

В воскресенье, 13 июня, состоится отборочный поединок к молодежному чемпионату Европы 2023 года, в котором будут играть сборные Армении и Украины. Игра пройдет на территории нашего соперника, а именно в Ереване на поле стадиона «Академия ФФА», начало – в 18:00.

Игра совершенно не имеет турнирного значения. Независимо от итога воскресного матча молодежная сборная Украины займет второе место в своей группе и будет играть в плей-офф за право играть на чемпионате Европы. Армянская молодежка является очевидным аутсайдером группы и уже давно ни на что не претендует. Однако в первом круге украинцы едва ушли от позора, с огромными усилиями все же дожав в Ковалевке армян со счетом 2:1. Руслан Ротань заранее анонсировал, что в матче будут играть исполнители, имеющие мало игровой практики.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Армения U-21 – Украина U-21, за которой можно будет следить здесь.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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