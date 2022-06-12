В воскресенье, 13 июня, состоится отборочный поединок к молодежному чемпионату Европы 2023 года, в котором будут играть сборные Армении и Украины. Игра пройдет на территории нашего соперника, а именно в Ереване на поле стадиона «Академия ФФА», начало – в 18:00.

Игра совершенно не имеет турнирного значения. Независимо от итога воскресного матча молодежная сборная Украины займет второе место в своей группе и будет играть в плей-офф за право играть на чемпионате Европы. Армянская молодежка является очевидным аутсайдером группы и уже давно ни на что не претендует. Однако в первом круге украинцы едва ушли от позора, с огромными усилиями все же дожав в Ковалевке армян со счетом 2:1. Руслан Ротань заранее анонсировал, что в матче будут играть исполнители, имеющие мало игровой практики.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Армения U-21 – Украина U-21, за которой можно будет следить здесь.