Армения U21

Армения U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 июня в 18:00 видеотрансляцию матча отбора Евро-2023 U-21
В воскресенье, 12 июня, состоится матч квалификации Евро-2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Армении и Украины.
Игра пройдет в Ереване на поле стадиона Академии ФФА, начало – в 18:00 по Киеву.
Игра не имеет турнирного значения. Молодежная сборная Украины при любом результате займет второе место в своей группе и будет играть в плей-офф за выход в финальный раунд Евро-2023.
Коуч украинской сборной Руслан Ротань собирается применить большую ротацию состава.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка
Евро-2023 U-21. Квалификация. Группа H
Армения U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Плейер будет добавлен перед началом игры.
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