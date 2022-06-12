Армения U21

В воскресенье, 12 июня, состоится матч квалификации Евро-2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Армении и Украины.

Игра пройдет в Ереване на поле стадиона Академии ФФА, начало – в 18:00 по Киеву.

Игра не имеет турнирного значения. Молодежная сборная Украины при любом результате займет второе место в своей группе и будет играть в плей-офф за выход в финальный раунд Евро-2023.

Коуч украинской сборной Руслан Ротань собирается применить большую ротацию состава.

Евро-2023 U-21. Квалификация. Группа H

Армения U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом игры.