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Евро
Армения U21
12.06.2022 18:00 - : -
УКРАИНА U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
12 июня 2022, 06:30 | Обновлено 12 июня 2022, 06:37
474
0

Армения U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 июня в 18:00 видеотрансляцию матча отбора Евро-2023 U-21

12 июня 2022, 06:30 | Обновлено 12 июня 2022, 06:37
474
0
Армения U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

В воскресенье, 12 июня, состоится матч квалификации Евро-2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Армении и Украины.

Игра пройдет в Ереване на поле стадиона Академии ФФА, начало – в 18:00 по Киеву.

Игра не имеет турнирного значения. Молодежная сборная Украины при любом результате займет второе место в своей группе и будет играть в плей-офф за выход в финальный раунд Евро-2023.

Коуч украинской сборной Руслан Ротань собирается применить большую ротацию состава.

Евро-2023 U-21. Квалификация. Группа H

Армения U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом игры.

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Источник Sport.ua
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