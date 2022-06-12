Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Армения U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023
Евро
Армения U21
12.06.2022 18:00 - : -
УКРАИНА U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
12 июня 2022, 10:00 | Обновлено 12 июня 2022, 10:03
233
0

Армения U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023

Поединок, который не имеет турнирного значения

12 июня 2022, 10:00 | Обновлено 12 июня 2022, 10:03
233
0
Армения U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023
УАФ

В четверг, 12 июня, в Ереване на стадионе «Академия ФФА» состоится матч группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Армении и Украины. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Армения U-21

 

«Горцы» в своей истории ни разу не выходили в финальные части чемпионатов Европы. Лучшим результатом молодежной сборной Армении является второе место в отборочной группе 2007 года, которое все равно не позволило ей заполучить заветную путевку. Интересно, что самое крупное поражение в истории армяне потерпели как раз от Украины, проиграв ей в 1998 году со счетом 0:8.

Нынешний отбор команда Рафаэля Назаряна провалила полностью. После 9 туров в её активе только три очка, набранные благодаря домашней победе над Фарерскими островами (2:0). Все остальные поединки Армения проиграла, из-за чего потеряла шансы подняться выше последней строчки в турнирной таблице.

Украина U-21

 

Команда Руслана Ротаня досрочно гарантировала себе второе место и выход в плей-офф квалификации, набрав за 9 сыгранных матчей 20 очков. Были у Украины неплохие шансы стать лучшей среди команд, занявших вторые места, что позволило бы также получить прямой билет на Евро-2023. Но для этого было необходимо побеждать Францию.

К сожалению, добиться успеха в поединке с явным фаворитом не удалось, хотя украинцы были к этому очень близки. Проигрывая по ходу встречи 1:3, подопечным Ротаря удалось сравнять счет и сыграть вничью, тем самым показав, что в плей-офф квалификации они будут непростым испытанием для любого соперника.

Ориентировочный состав Украины U-21: Трубин – Сыч, Таловеров, Боль, Вивчаренко, Михайленко, Бондаренко, Крыськив, Вьюнник, Судаков, Ванат.

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

12 июня, воскресенье

Армения U-21 – Украина U-21
Ереван. Стадион «Академия ФФА». 18:00
АРМЕНИЯ U-21 — УКРАИНА U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 0:2
По теме:
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Армения U-21 – Украина U-21
Испания - Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Швейцария - Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21 Армения - Украина Денис Шаховец прогнозы сборная Армении по футболу U-21
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
Футбол | 12 июня 2022, 06:10 2
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций

Чус Рубио создал шедевр на 82-й минуте матча Андорра – Лихтенштейн

Андрей ПЯТОВ: «Даже не мечтал, что все так будет. Считаю, что заслужил это»
Футбол | 11 июня 2022, 18:20 3
Андрей ПЯТОВ: «Даже не мечтал, что все так будет. Считаю, что заслужил это»
Андрей ПЯТОВ: «Даже не мечтал, что все так будет. Считаю, что заслужил это»

Вратарь прокомментировал свой последний матч за сборную

Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Футбол | 11.06.2022, 18:50
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Прощальный матч Пятова. Стартовый состав Украины на игру с Арменией
Футбол | 11.06.2022, 14:46
Прощальный матч Пятова. Стартовый состав Украины на игру с Арменией
Прощальный матч Пятова. Стартовый состав Украины на игру с Арменией
Лига наций. Камбэк Нидерландов в матче с Польшей, ничья Бельгии и Уэльса
Футбол | 11.06.2022, 23:45
Лига наций. Камбэк Нидерландов в матче с Польшей, ничья Бельгии и Уэльса
Лига наций. Камбэк Нидерландов в матче с Польшей, ничья Бельгии и Уэльса
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик отказал Милану и Ювентусу. Он хочет перейти в Байер
Мудрик отказал Милану и Ювентусу. Он хочет перейти в Байер
10.06.2022, 09:56 18
Футбол
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
11.06.2022, 17:58 24
Футбол
Министр обороны Великобритании: «Армия рф находится на грани истощения»
Министр обороны Великобритании: «Армия рф находится на грани истощения»
10.06.2022, 16:35 4
Война
Украинская легкоатлетка: «Желаю Ласицкене их же «русского мира»
Украинская легкоатлетка: «Желаю Ласицкене их же «русского мира»
12.06.2022, 04:34
Другие виды
Александр ПЕТРАКОВ: «Бущан уже поехал домой, Сирота заболел»
Александр ПЕТРАКОВ: «Бущан уже поехал домой, Сирота заболел»
10.06.2022, 17:42 3
Футбол
У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной
У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной
11.06.2022, 07:00
Футбол
ФОТО. Рашисты показали последствия попадания из Байрактара в катер Серна
ФОТО. Рашисты показали последствия попадания из Байрактара в катер Серна
10.06.2022, 20:37 2
Война
ВСУ контратакуют на трех направлениях в Херсонской области
ВСУ контратакуют на трех направлениях в Херсонской области
11.06.2022, 15:36
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем