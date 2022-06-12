В четверг, 12 июня, в Ереване на стадионе «Академия ФФА» состоится матч группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Армении и Украины. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Армения U-21

«Горцы» в своей истории ни разу не выходили в финальные части чемпионатов Европы. Лучшим результатом молодежной сборной Армении является второе место в отборочной группе 2007 года, которое все равно не позволило ей заполучить заветную путевку. Интересно, что самое крупное поражение в истории армяне потерпели как раз от Украины, проиграв ей в 1998 году со счетом 0:8.

Нынешний отбор команда Рафаэля Назаряна провалила полностью. После 9 туров в её активе только три очка, набранные благодаря домашней победе над Фарерскими островами (2:0). Все остальные поединки Армения проиграла, из-за чего потеряла шансы подняться выше последней строчки в турнирной таблице.

Украина U-21

Команда Руслана Ротаня досрочно гарантировала себе второе место и выход в плей-офф квалификации, набрав за 9 сыгранных матчей 20 очков. Были у Украины неплохие шансы стать лучшей среди команд, занявших вторые места, что позволило бы также получить прямой билет на Евро-2023. Но для этого было необходимо побеждать Францию.

К сожалению, добиться успеха в поединке с явным фаворитом не удалось, хотя украинцы были к этому очень близки. Проигрывая по ходу встречи 1:3, подопечным Ротаря удалось сравнять счет и сыграть вничью, тем самым показав, что в плей-офф квалификации они будут непростым испытанием для любого соперника.

Ориентировочный состав Украины U-21: Трубин – Сыч, Таловеров, Боль, Вивчаренко, Михайленко, Бондаренко, Крыськив, Вьюнник, Судаков, Ванат.

12 июня, воскресенье