Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор
Смотрите 12 июня в 18:00 видеотрансляцию матча отбора Евро-2023 U-21
Украина U-21 уверенно победила Армению U-21 (2:0) в матче квалификации Евро-2023 U-21.
Матч с армянами не имел никакого турнирного значения. Руслан Ротань дал шанс проявить себя резервистам.
Игра в первом тайме проходила академически. А во второй половине ситуация изменилась. Украинская молодежка все же дожала армян.
Сначала Кулиев удачно замкнул подачу с углового от Желизка, а спустя некоторое время он уже сам ассистировал Вивчаренко.
Армения ничего не смогла противопоставить. Поэтому украинская сборная одержала заслуженную победу на классе и будет ждать жеребьевку плей-офф.
Квалификация Евро-2023 U-21
Группа Н, 12 июня, Ереван
Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2
Голы: Кулиев, 50, Вивчаренко, 68.
Итоговая турнирная таблица
Видеообзор матча
Видеозапись матча
События матча
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