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  4. Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор
Евро
Армения U21
12.06.2022, FT 0 : 2
УКРАИНА U21
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12 июня 2022, 22:05 | Обновлено 12 июня 2022, 22:15
1991
1

Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор

Смотрите 12 июня в 18:00 видеотрансляцию матча отбора Евро-2023 U-21

12 июня 2022, 22:05 | Обновлено 12 июня 2022, 22:15
1991
1
Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор
УАФ

Украина U-21 уверенно победила Армению U-21 (2:0) в матче квалификации Евро-2023 U-21.

Матч с армянами не имел никакого турнирного значения. Руслан Ротань дал шанс проявить себя резервистам.

Игра в первом тайме проходила академически. А во второй половине ситуация изменилась. Украинская молодежка все же дожала армян.

Сначала Кулиев удачно замкнул подачу с углового от Желизка, а спустя некоторое время он уже сам ассистировал Вивчаренко.

Армения ничего не смогла противопоставить. Поэтому украинская сборная одержала заслуженную победу на классе и будет ждать жеребьевку плей-офф.

Квалификация Евро-2023 U-21

Группа Н, 12 июня, Ереван

Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2

Голы: Кулиев, 50, Вивчаренко, 68.

Итоговая турнирная таблица

Видеообзор матча

Видеозапись матча

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Константин Вивчаренко (УКРАИНА U21).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Эльдар Кулиев (УКРАИНА U21).
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Источник Sport.ua
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Andy Chak
Другий гол просто бомба, молодці!!!
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