Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор

Украина U-21 уверенно победила Армению U-21 (2:0) в матче квалификации Евро-2023 U-21.

Матч с армянами не имел никакого турнирного значения. Руслан Ротань дал шанс проявить себя резервистам.

Игра в первом тайме проходила академически. А во второй половине ситуация изменилась. Украинская молодежка все же дожала армян.

Сначала Кулиев удачно замкнул подачу с углового от Желизка, а спустя некоторое время он уже сам ассистировал Вивчаренко.

Армения ничего не смогла противопоставить. Поэтому украинская сборная одержала заслуженную победу на классе и будет ждать жеребьевку плей-офф.

Квалификация Евро-2023 U-21

Группа Н, 12 июня, Ереван

Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2

Голы: Кулиев, 50, Вивчаренко, 68.

Итоговая турнирная таблица

Видеообзор матча

Видеозапись матча