В Доме футбола в Киеве 7–8 февраля с участием президента УАФ Андрея Шевченко состоялась рабочая встреча представителей сборных Украины, которая длилась два дня.

Тренеры всех возрастов, администраторы и менеджеры собрались в Доме футбола, чтобы обсудить ключевые аспекты функционирования команд и дальнейшее развитие общей философии работы. Встреча длилась два дня, что позволило глубже рассмотреть важные стратегические вопросы. Одним из центральных вопросов стало формирование единой обновленной вертикали сборных, предусматривающей четкую структуру, принципы подготовки игроков и их интеграцию в главную команду страны.

Куратор молодежного и юношеского направления сборных Украины Унаи Мельгоса, который вел встречу, отметил важность слаженной работы представителей всех уровней сборных для постепенного и качественного перехода футболистов между категориями.

Также на встрече был рассмотрен вопрос формирования единой философии сборных, организации тренировочных сборов, развития скаутинга и систематизации требований к игрокам. Новый отдел скаутинга будет заниматься поиском талантливых футболистов не только в Украине, но и за рубежом, что позволит значительно расширить кадровый потенциал национальных команд. В ходе обсуждения отмечалось, что систематизация требований к игрокам будет способствовать более легкому переходу между возрастными категориями и ускорит адаптацию в национальной сборной.

Встреча прошла в формате открытого диалога, где участники не только обмениваются мнениями, но и активно искали пути совершенствования существующей системы. Впереди – практическое воплощение всех наработок. Подробная структура национальных сборных команд и новые кадровые назначения будут опубликованы вскоре.

ФОТО. Шевченко в Доме футбола принял участие в заседании по сборным