В столичном Доме футбола состоялось совещание УАФ по вопросам ознакомления с положением дел по развитию детско-юношеского футбола в региональных ассоциациях.

Во время совещания был рассмотрен и проработан ряд важных вопросов. В частности, представлены типовой Регламент соревнований по футболу среди детско-юношеских команд на региональном уровне и Регламент по аттестации детско-юношеских турниров по футболу УАФ. Также состоялись презентации реформирования программ обучающих курсов D-УАФ и С-УАФ и обсуждение состояния и развития женского и девичьего футбола в Украине.

Участники мероприятия ознакомились с характеристикой изменений в Регламент УАФ по статусу и трансферу футболистов, внедрением электронных инструментов для автоматизации процессов регистрации футболистов, изменениями в процедуре выдачи международных трансферов и процедурой регистрации собственных воспитанников в информационно-аналитической системе УАФ (база данных УАФ).

В формате обмена опытом и открытого общения состоялся анализ дел с развитием детско-юношеского футбола в региональных ассоциациях.

Руководитель отдела детско-юношеского футбола УАФ Богдан Городнюк: «Впервые за длительное время УАФ объединила представителей региональных ассоциаций, чтобы выработать единую стратегию развития детско-юношеского футбола. Мы формируем системный подход, обеспечивающий качественную подготовку юных спортсменов во всех уголках страны. Ведь именно развитие футболистов в детско-юношеском возрасте является фундаментальным для их дальнейшего роста.

Выражаем благодарность всем участникам за конструктивный диалог, стремление к совершенствованию процессов и готовности к качественным изменениям. Только объединяя усилия, мы сможем вывести детско-юношеский футбол на новый уровень».

ФОТО. В УАФ состоялось совещание по развитию детско-юношеского футбола