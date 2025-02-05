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05 февраля 2025, 04:57 | Обновлено 05 февраля 2025, 06:49
47
0

ФОТО. В УАФ состоялось совещание по развитию детско-юношеского футбола

Богдан Городнюк руководит отделом детско-юношеского футбола УАФ

05 февраля 2025, 04:57 | Обновлено 05 февраля 2025, 06:49
47
0
ФОТО. В УАФ состоялось совещание по развитию детско-юношеского футбола
УАФ

В столичном Доме футбола состоялось совещание УАФ по вопросам ознакомления с положением дел по развитию детско-юношеского футбола в региональных ассоциациях.

Во время совещания был рассмотрен и проработан ряд важных вопросов. В частности, представлены типовой Регламент соревнований по футболу среди детско-юношеских команд на региональном уровне и Регламент по аттестации детско-юношеских турниров по футболу УАФ. Также состоялись презентации реформирования программ обучающих курсов D-УАФ и С-УАФ и обсуждение состояния и развития женского и девичьего футбола в Украине.

Участники мероприятия ознакомились с характеристикой изменений в Регламент УАФ по статусу и трансферу футболистов, внедрением электронных инструментов для автоматизации процессов регистрации футболистов, изменениями в процедуре выдачи международных трансферов и процедурой регистрации собственных воспитанников в информационно-аналитической системе УАФ (база данных УАФ).

В формате обмена опытом и открытого общения состоялся анализ дел с развитием детско-юношеского футбола в региональных ассоциациях.

Руководитель отдела детско-юношеского футбола УАФ Богдан Городнюк: «Впервые за длительное время УАФ объединила представителей региональных ассоциаций, чтобы выработать единую стратегию развития детско-юношеского футбола. Мы формируем системный подход, обеспечивающий качественную подготовку юных спортсменов во всех уголках страны. Ведь именно развитие футболистов в детско-юношеском возрасте является фундаментальным для их дальнейшего роста.

Выражаем благодарность всем участникам за конструктивный диалог, стремление к совершенствованию процессов и готовности к качественным изменениям. Только объединяя усилия, мы сможем вывести детско-юношеский футбол на новый уровень».

ФОТО. В УАФ состоялось совещание по развитию детско-юношеского футбола

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Украинская ассоциация футбола детско-юношеский футбол Дом футбола фото
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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