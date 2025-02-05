В столичном Доме футбола состоялась рабочая встреча руководителей разных департаментов Украинской ассоциации футбола (УАФ) с представителями региональных ассоциаций.

Среди тем, охваченных участниками мероприятия, большое внимание было уделено развитию детско-юношеского и девичьего футбола. Руководители и представители разных департаментов УАФ рассказали об изменениях и реформах и ознакомили участников с будущими планами.

Было отмечено, что у УАФ есть большие амбиции по всестороннему привлечению региональных ассоциаций к новым важным направлениям работы в области подготовки специалистов, развитию детско-юношеского, женского и девичьего футбола, а также реализации инициатив УЕФА и УАФ по развитию массового футбола.

Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко: «Эта встреча является важным шагом к укреплению взаимодействия и координации между всеми, кто работает для развития футбола в регионах. От имени руководства выражаю благодарность за работу каждой области, особенно работающим в сложных условиях, на прифронтовых территориях. Несмотря на все вызовы, вы продолжаете свою деятельность ради развития украинского футбола.

Главная цель встречи – не только обсуждение актуальных вопросов, но и знакомство с новыми людьми в команде УАФ, отвечающих за разные направления. Мы стремимся, чтобы такие встречи стали регулярными, и, по меньшей мере, раз в год будем их проводить. Кроме того, ежемесячно действует Ассамблея регионов с целью обмена опытом. В качестве координатора этой инициативы уверяю: мы открыты к предложениям, ищем новые форматы и стремимся стать самой эффективной организацией в общественном секторе. И, верю, мы добьемся этого вместе – благодаря нашей совместной работе».

ФОТО. В УАФ состоялась встреча с представителями региональных ассоциаций