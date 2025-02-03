Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Назначен главный тренер юношеских сборных Украины U-15 и U-16
Молодежные турниры
03 февраля 2025, 15:21 | Обновлено 03 февраля 2025, 15:30
491
0

ОФИЦИАЛЬНО. Назначен главный тренер юношеских сборных Украины U-15 и U-16

Александр Сытник возглавил сборные команды самых младших возрастных групп

03 февраля 2025, 15:21 | Обновлено 03 февраля 2025, 15:30
491
0
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен главный тренер юношеских сборных Украины U-15 и U-16
УАФ. Александр Сытник

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил Александра Сытника главным тренером юношеской сборной Украины U-16 (игроки 2009 г.р.) и юношеской сборной Украины U-15 (игроки 2010 г.р.).

Администрация УАФ уже заключила с тренером соглашение о сотрудничестве на 1 год. Развитие системы юношеских сборных – один из приоритетов в работе УАФ.

В 2025 году юношеская сборная Украины U-16 поучаствует в первом раунде отбора Евро-2026 U-17. По результатам жеребьевки украинская команда оказалась в группе 1, где в октябре будет противостоять Италии, Черногории и Эстонии. Хозяином мини-турнира будет Эстония.

Также в предварительных планах юношеской сборной Украины U-16 в этом году – выступление в товарищеских международных турнирах. Юношеская сборная Украины U-15 с помощью сборов и контрольных матчей будет готовиться к квалификации Евро-2027 U-17, которая стартует осенью 2026 года.

По теме:
Евгений КАЛИНИЧЕНКО: «Минай имеет одну задачу – побеждать»
ОФИЦИАЛЬНО. Минай представил нового главного тренера команды
«Вижу прогресс». Экс-игрок сборной Украины оценил работу Шевченко
Александр Сытник назначение тренера сборная Украины по футболу U-16 сборная Украины по футболу U-15 Украинская ассоциация футбола Комитет сборных команд УАФ исполком УАФ чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Хоккей | 02 февраля 2025, 22:34 4
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним

Александр Шаповалов решил получать образование

КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
Бокс | 03 февраля 2025, 08:45 0
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»

Промоутер сделал прогноз на бой Дюбуа – Паркер

Шахтер готов осуществить трансфер, который войдет в топ-3 в его истории
Футбол | 03.02.2025, 09:48
Шахтер готов осуществить трансфер, который войдет в топ-3 в его истории
Шахтер готов осуществить трансфер, который войдет в топ-3 в его истории
Сарагоса сообщила новые подробности о трансфере защитника Динамо
Футбол | 03.02.2025, 15:23
Сарагоса сообщила новые подробности о трансфере защитника Динамо
Сарагоса сообщила новые подробности о трансфере защитника Динамо
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
Футбол | 02.02.2025, 23:42
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
01.02.2025, 19:33 55
Футбол
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
03.02.2025, 07:50 2
Бокс
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
02.02.2025, 10:58 1
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
03.02.2025, 08:20 1
Футбол
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
02.02.2025, 10:58 1
Бокс
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
01.02.2025, 20:52 8
Футбол
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
02.02.2025, 20:49 2
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем