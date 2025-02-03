ОФИЦИАЛЬНО. Назначен главный тренер юношеских сборных Украины U-15 и U-16

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил Александра Сытника главным тренером юношеской сборной Украины U-16 (игроки 2009 г.р.) и юношеской сборной Украины U-15 (игроки 2010 г.р.).

Администрация УАФ уже заключила с тренером соглашение о сотрудничестве на 1 год. Развитие системы юношеских сборных – один из приоритетов в работе УАФ.

В 2025 году юношеская сборная Украины U-16 поучаствует в первом раунде отбора Евро-2026 U-17. По результатам жеребьевки украинская команда оказалась в группе 1, где в октябре будет противостоять Италии, Черногории и Эстонии. Хозяином мини-турнира будет Эстония.

Также в предварительных планах юношеской сборной Украины U-16 в этом году – выступление в товарищеских международных турнирах. Юношеская сборная Украины U-15 с помощью сборов и контрольных матчей будет готовиться к квалификации Евро-2027 U-17, которая стартует осенью 2026 года.