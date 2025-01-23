Источник: исполком УАФ утвердил тренеров юношеских сборных Украины

Комитет национальных сборных УАФ по представлению Сергея Реброва, а также куратора вертикали сборных Унаи Мельгосы, предложил следующий состав специалистов на должности тренеров юношеских сборных Украины:

Дмитрий Михайленко и Владимир Езерский (сборные U-18, U-19 и U-20);

Илья Галюза (сборная U-17)

Александр Сытник (сборные U-15, U-16)

Исполком УАФ подтвердил новые кандидатуры тренеров младших сборных, информирует ТаТоТаке. В ближайшее время отношения с ними будут формализованы и официально объявлены.

Последним местом работы Александра Сытника была должность ассистента Сергея Долганского в Ворскле.