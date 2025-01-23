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23 января 2025, 05:51 | Обновлено 23 января 2025, 06:12
433
0

Источник: исполком УАФ утвердил тренеров юношеских сборных Украины

Дмитрий Михайленко, Владимир Езерский, Илья Галюза, Александр Сытник

23 января 2025, 05:51 | Обновлено 23 января 2025, 06:12
433
0
Источник: исполком УАФ утвердил тренеров юношеских сборных Украины
ФК Динамо. Александр Сытник

Комитет национальных сборных УАФ по представлению Сергея Реброва, а также куратора вертикали сборных Унаи Мельгосы, предложил следующий состав специалистов на должности тренеров юношеских сборных Украины:

  • Дмитрий Михайленко и Владимир Езерский (сборные U-18, U-19 и U-20);
  • Илья Галюза (сборная U-17)
  • Александр Сытник (сборные U-15, U-16)

Исполком УАФ подтвердил новые кандидатуры тренеров младших сборных, информирует ТаТоТаке. В ближайшее время отношения с ними будут формализованы и официально объявлены.

Последним местом работы Александра Сытника была должность ассистента Сергея Долганского в Ворскле.

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Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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