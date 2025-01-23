Молодежные турниры23 января 2025, 05:51 | Обновлено 23 января 2025, 06:12
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Источник: исполком УАФ утвердил тренеров юношеских сборных Украины
Дмитрий Михайленко, Владимир Езерский, Илья Галюза, Александр Сытник
23 января 2025, 05:51 | Обновлено 23 января 2025, 06:12
433
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Комитет национальных сборных УАФ по представлению Сергея Реброва, а также куратора вертикали сборных Унаи Мельгосы, предложил следующий состав специалистов на должности тренеров юношеских сборных Украины:
- Дмитрий Михайленко и Владимир Езерский (сборные U-18, U-19 и U-20);
- Илья Галюза (сборная U-17)
- Александр Сытник (сборные U-15, U-16)
Исполком УАФ подтвердил новые кандидатуры тренеров младших сборных, информирует ТаТоТаке. В ближайшее время отношения с ними будут формализованы и официально объявлены.
Последним местом работы Александра Сытника была должность ассистента Сергея Долганского в Ворскле.
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