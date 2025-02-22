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  4. Любенович рассказал, как игрок Миная купил билет на поезд после спарринга
Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 13:14 |
161
0

Любенович рассказал, как игрок Миная купил билет на поезд после спарринга

Желько Любенович – о кандидате в молодежную сборную

22 февраля 2025, 13:14 |
161
0
Любенович рассказал, как игрок Миная купил билет на поезд после спарринга
ФК Минай. Желько Любенович

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Унаи Мельгоса и один из ассистентов Сергея Реброва в национальной сборной Висенте Гомес этой зимой посетили несколько контрольных матчей одесского «Черноморца» на тренировочном сборе в Турции.

Как известно, в их поле зрения попало двое игроков – защитник Ярослав Кисель и полузащитник Магомед Кратов. Первый из них появился в составе «моряков» еще летом прошлого года и за проведенные в нем четыре месяца обратил на себя внимание своей уверенной игрой. Вскоре после завершения осенней части чемпионата стало известно, что в услугах Киселя заинтересован главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов, однако осуществить желаемую сделку с «Черноморцем» не было возможным из-за заигранности футболиста за два клуба (до выступлений в Одессе он в составе «Миная» участвовал в так называемом «Турнире четырех» за право играть в элите).

Мнением о Ярославе Киселе и заинтересованности в нем наставника украинской молодежки со Sport.ua поделился сербский специалист Желько Любенович, под руководством которого футболист играл в «Минае».

– Очень рад это слышать, – сказал он, – Ярослав очень дисциплинированный и воспитанный парень, который знает, чего хочет в жизни. Помню, как в период зимнего антракта в прошлом чемпионате он приехал в «Минай» на просмотр. Проведя в команде немного времени, Кисиль как-то зашел ко мне в тренерскую комнату, в которой я находился вместе со спортивным директором. Он нам сказал, что на основании проведенного им в составе «Миная» спарринга пришел к выводу, что не подошел нам и уже купил обратный билет. Мы лишь улыбнулись и я сказал Ярославу, что это совсем не так. Мы планировали его оставить в команде. Билет ему пришлось сдать и он стал игроком нашего клуба. Своим профессионализмом и желанием добиться чего-то серьезного в своей карьере он подкупал во время выступлений в «Минае». Кисель показал это в весенней части сезона-2023/24, когда команда играла в Премьер-лиге, теперь показывает это и в «Черноморце». Он идет правильным путем и я буду рад видеть его в молодежной сборной.

– На каких позициях он обычно играл в «Минае»?

– Большой плюс для Ярослава заключается в том, что он может одинаково успешно играть на трех-четырех позициях, преимущественно в обороне. Кисель хорошо играет обеими ногами, и не важно, на какое игровое место его поставите. Он сыграет именно так, как вы ему скажете. Из-за этого умения я его часто про себя называл «солдат». Солдату говорят, что нужно делать – и он это выполняет. Каждый тренер хотел бы, чтобы в его команде был такой футболист, как Ярослав. Рад, что поработал с ним в «Минае» в течение полугода и дал ему возможность прогрессировать в своей карьере.

– Похоже, что не случайно Ярослав Кисель стал ключевым игроком «Черноморца», к тому же, видеть его в своем составе была бы не против и полтавская «Ворскла».

– У него действительно заметно большой прогресс. Самым тяжелым для него периодом был тот, когда Ярослав провел год без команды. Когда же он пришел в «Минай», то в первые месяцы работы ему было очень трудно подняться на более высокий уровень. Но Кисель поднялся, почувствовав специфику нашей работы и привыкнув к ней, ему стало намного легче. Стабильно играя, это он демонстрирует ныне в «Черноморце».

Ранее мы сообщали, что два игрока «Черноморца» не смогут уйти из команды из-за нюансов Регламента.

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Желько Любенович Ярослав Кисиль Минай Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу U-21
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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