Экс-игрок клубов УПЛ продолжит карьеру в чемпионате Казахстана

28-летний грузинский полузащитник Бека Вачиберадзе продолжит карьеру в чемпионате Казахстана – игрок договорился о сотрудничестве с ФК «Улитау».

Футболист присоединился к новому клубу на правах свободного агента. Бека будет выступать за «Улитау» до 31 декабря 2025 года. Вачиберадзе родился в Кутаиси (Грузия), однако в детстве переехал в Украину, где играл в составе украинских клубов – «Шахтер» (Донецк), «Черноморец» и «Металлист 1925».

Провел 33 матча за молодежные сборные Украины, неоднократно выходил на поле с капитанской повязкой. В 2017 году принял решение сменить гражданство на грузинское.

ФК «Улитау» занял второе место в Первом дивизионе Казахстана (второй по силе – прим) и в следующем сможет выступать в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что клуб УПЛ собирается погасить долги перед возобновлением чемпионата.