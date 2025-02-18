Экс-игрок клубов УПЛ продолжит карьеру в чемпионате Казахстана
Бека Вачиберадзе подписал контракт с ФК «Улитау»
28-летний грузинский полузащитник Бека Вачиберадзе продолжит карьеру в чемпионате Казахстана – игрок договорился о сотрудничестве с ФК «Улитау».
Футболист присоединился к новому клубу на правах свободного агента. Бека будет выступать за «Улитау» до 31 декабря 2025 года. Вачиберадзе родился в Кутаиси (Грузия), однако в детстве переехал в Украину, где играл в составе украинских клубов – «Шахтер» (Донецк), «Черноморец» и «Металлист 1925».
Провел 33 матча за молодежные сборные Украины, неоднократно выходил на поле с капитанской повязкой. В 2017 году принял решение сменить гражданство на грузинское.
ФК «Улитау» занял второе место в Первом дивизионе Казахстана (второй по силе – прим) и в следующем сможет выступать в Премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что клуб УПЛ собирается погасить долги перед возобновлением чемпионата.
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