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  4. ВИДЕО. Приковала себя к сетке. Активистка прервала матч Ролан Гаррос
ATP
03 июня 2022, 22:54 |
653
1

ВИДЕО. Приковала себя к сетке. Активистка прервала матч Ролан Гаррос

Пришлось приостановить полуфинал турнира

03 июня 2022, 22:54 |
653
1
ВИДЕО. Приковала себя к сетке. Активистка прервала матч Ролан Гаррос
lequipe

Во время полуфинального матча теннисного турнира Ролан Гаррос между Каспером Руудом и Марином Чиличем на корт выбежала экоактивистка, которая приковала себя к сетке.

У девушки на футболке написано, что осталось всего 1028 дней.
 

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Источник Sport.ua
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Henriklarsson11
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