ATP03 июня 2022, 22:54 |
653
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ВИДЕО. Приковала себя к сетке. Активистка прервала матч Ролан Гаррос
Пришлось приостановить полуфинал турнира
03 июня 2022, 22:54 |
653
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Во время полуфинального матча теннисного турнира Ролан Гаррос между Каспером Руудом и Марином Чиличем на корт выбежала экоактивистка, которая приковала себя к сетке.
У девушки на футболке написано, что осталось всего 1028 дней.
A protester has attached herself to the net at the French Open pic.twitter.com/jSUFDGFhsz— CJ Fogler AKA Perc70 #BlackLivesMatter (@cjzero) June 3, 2022
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