ВИДЕО. Приковала себя к сетке. Активистка прервала матч Ролан Гаррос

Во время полуфинального матча теннисного турнира Ролан Гаррос между Каспером Руудом и Марином Чиличем на корт выбежала экоактивистка, которая приковала себя к сетке.

У девушки на футболке написано, что осталось всего 1028 дней.



A protester has attached herself to the net at the French Open pic.twitter.com/jSUFDGFhsz