Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией

Оказывается, настоящую сборную Украины во время ее подготовительной работы в Словении мы так и не увидели. Спарринги против гладбахской «Боруссии», «Эмполи» и «Риеки» – то была лишь прелюдия. И к игре, и к выбору состава. Так сказать, видимая часть айсберга. Потому что лишь после игры с хорватской командой приехали легионеры и уехали пятеро игроков, не подошедших нашему тренерскому штабу.

Далее должен был быть как минимум один товарищеский поединок – против национальной сборной. Ориентировочно – ДР Конго. Вот в том матче Петраков и собирался моделировать ситуацию на Шотландию. Но по непонятным причинам тот матч не состоялся. И вместо него наша сборная провела двусторонку. Кто и как в ней играл – большая тайна. Почти что военная.

Известно лишь, что две команды – «желтая» и «синяя», провели полноценный 90-минутный поединок, который завершился боевой ничьей 1:1 (забивали те, кому и положено «по определению» - Яремчук и Довбик). Еще известно, что одна из команд старалась играть примерно так, как действует Шотландия. И что все полевые игроки обеих коллективов сыграли без замен. Вот, собственно, и все. Петраков решил перестраховаться накануне поездки в Глазго не только от шотландских «разведчиков», но и от украинских болельщиков.

Что ж, то его право. Любая тактика и стратегия правильные, если они дают результат. Будем надеяться, что нужный нам результат «сине-желтые» в первый день лета обеспечат.

А пока что, пользуясь случаем, точнее, информационным вакуумом, «поиграем в Петракова». То есть попробуем спрогнозировать, какой состав выставит наш тренер вечером первого июня на «Хемпден Парк».

Вратарь

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Наверное, данная позиция – наиболее «прозрачная». Несмотря на та, что в «секретной» двусторонней игре Петраков полностью использовал имеющийся вратарский резерв (сыграли все три голкипера – Бущан, Пятов и Ризнык), а четвертый страж ворот – Лунин – присоединился к команде позже, после финала Лиги чемпионов, на мой взгляд, главный тренер сборной Украины уже давно определился с данной позицией. Ее займет голкипер «Динамо» Бущан. Наверное, это как раз тот случай, когда не нужно умничать и экспериментировать, не нужно искать от добра добро. Георгий сейчас – вратарь номер один в стране. И этим все сказано. А вот дальше посложнее будет.

Защита

В данном случае очень важно понять, по какой именно игровой схеме намерен сыграть Петраков в Глазго. Конкретно: в два или три центрбека. Плюсы есть и в первой, и во второй игровой формации. К тому же, Александр Васильевич в поединках против сложных оппонентов раньше «тяготел» к игре именно в пять защитников. Но в последних официальных встречах (да и трех спаррингах в рамках словенского сбора) наш тренерский штаб использовал четырех оборонцев. Скорее всего, и против сборной Кларка наши сыграют в два центрбека.

Хотя час от часу не легче, ибо определить дуэт центральных защитников – тоже непростой вопрос. Петраков наверняка их уже определил в том поединке под грифом «совершенно секретно», но мы того матча не видели. Посему придется полагаться на интуицию.

На мой взгляд, выбор тренерского штаба падет на Матвиенко и Забарного. По той простой причине, что на данном этапе эта пара – оптимальное сочетание. И эта оптимальность вызрела не в последнюю очередь и потому, что некоторые коллеги двух наших героев либо выбыли из строя (Кривцов), либо имеют определенные проблемы со здоровьем (Попов).

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный и Георгий Бущан

По неписанному правилу, пара центрбеков сборной в идеале должна быть из одного клуба. Поэтому сочетания Матвиенко – Кривцов или Забарный – Попов были бы, как мне кажется, более подходящими. Но из-за травм выбор сузился. Поэтому и имеем то, что имеем.

Да, в обойме есть Сирота и Бондарь, чтобы делать связку центрбеков из одноклубников, но эти двое в национальной команде фактически новички. Вряд ли тренер рискнет их бросать в бой.

С флангами намного проще. Собственно, там и выбора особого нету. На левом крыле должен появиться Миколенко, на правом – Караваев. Тот случай, когда альтернатива не очень-то и нужна.

Небольшая ремарка. Относительно позиции левого защитника есть дискуссия, что на этом месте может сыграть Зинченко, который в своей клубной команде играет слева в защите. Но в сборной Александр практически всегда действует в полузащите. Там он более полезен. Там он и сыграет против шотландцев.

Полузащита

Собственно, с Зинченко и начнем. Его появление в основе – «железобетонное». Впрочем, как и Ярмоленко. Первый расположится ближе к левому крылу середины поля, второй – на правом фланге. Эти футболисты – костяк нынешней сборной Украины, они ведут игру, поэтому именно на них, а не Цыганкова или Мудрика, и сделает ставку тренерский штаб.

Предположу, что на игру против жесткой и компактной команды, исповедующей силовой и вертикальный футбол (это я о Шотландии), Петраков не рискнет выйти с одним чистым опорником. В принципе, Александр Васильевич вообще в этом плане очень консервативный. Поэтому рискну предположить, что место одного «питбуля» займет Степаненко.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

А вот за второе у меня «борются» Сидорчук и Пихаленок. Есть большое искушение (оно появилось на фоне уверенной игры на сборах полузащитника «днепрян») отрядить туда Александра, но, скорее всего, пару с Тарасом составит Сергей.

Ну, а острием «треугольника» в центре поля будет, на мой взгляд, Шапаренко. Николай уже полностью восстановился от небольшого повреждения, поэтому, полагаю, готов сыграть с первых минут.

В данной модели не нашлось места, прежде всего, для Малиновского, Мудрика и Цыганкова. На мой взгляд, эти трое обязательно появятся на поле «Хемпден Парка». Но не со стартовых минут, а выйдут на замену.

Атака

«Сине-желтые» сыграют в одного номинального нападающего, и этим нападающим будет Яремчук. Потому, что Роман, как и «Зина» с «Ярмолой», - системообразующий игрок в нашей национальной команде. К тому же, Довбик – это своего рода копия форварда «Бенфики» (имею ввиду по профильным характеристикам и манере игры).

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Но то, что и форвард «Днепра-1» получит игровую практику в Глазго, лично я не сомневаюсь.

Оптимальный состав сборной Украины на игру против Шотландии (версия Sport.ua):