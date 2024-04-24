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Украина. Премьер лига
24 апреля 2024, 10:25 | Обновлено 24 апреля 2024, 10:26
127
0

ШЕВЧУК: «Не думаю, что Луческу будет консультировать румынов перед Евро»

Бывший игрок «Шахтера» – о встрече с Мистером

24 апреля 2024, 10:25 | Обновлено 24 апреля 2024, 10:26
127
0
ШЕВЧУК: «Не думаю, что Луческу будет консультировать румынов перед Евро»
24 Канал. Мирча Луческу и Вячеслав Шевчук

Бывший игрок «Шахтера» Вячеслав Шевчук, работающий сейчас генеральным менеджером «Руха», рассказал о встрече с экс-тренером «горняков» и «Динамо» Мирчей Луческу.

– Луческу присутствовал на матче «Динамо» с «Полесьем». Он рассказывал, кто ему понравился?
– Ему нравится много молодых игроков из УПЛ: и из «Динамо», и из «Шахтера», и из «Полесья», и из «Руха». Мистер любит молодежь. У нас очень сильная страна в плане развития футболистов. Надо работать.

– Сборная Украины на Евро-2024 попала в одну группу с Румынией. Луческу будет консультировать наших соперников перед матчем с командой Реброва?
– Я не думаю, что он будет их консультировать. Но я точно знаю, что Мистер хочет еще поработать. У него есть силы и эмоции – это факт. Он живет футболом каждый день. Мы в течение нашего ужина смотрели матчи и разговаривали только о футболе.

– Не говорили с ним о нашей группе на Евро-2024, где, кроме Румынии, есть еще сборные Бельгии и Словакии?
– Он всегда говорит, что у нашей сборной очень большой потенциал. Наша команда показывает хорошую игру, у нас много качественных футболистов и молодых талантов, – сказал Шевчук.

Матч Румыния – Украина состоится 17 июня в Мюнхене. Начало в 16:00 по Киеву.

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Вячеслав Шевчук Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Мирча Луческу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье Евро-2024 сборная Украины по футболу
Владимир Клепач Источник: Украинский футбол
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