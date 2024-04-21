ФОТО. Луческу и Ребров присутствуют на матче Динамо – Полесье в Киеве
Мирча и Сергей вместе сидят на трибуне стадиона имени Валерия Лобановского
21 апреля проходит матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
На трибунах присутствуют экс-тренер «Шахтера» и киевлян Мирча Луческу, а также нынешний наставник сборной Украины Сергей Ребров.
Луческу и Ребров в одной компании наблюдают за поединком.
На 32-й минуте встречи счет открыл форвард «бело-синих» Владислав Ванат.
ФОТО. Луческу и Ребров присутствуют на матче Динамо – Полесье в Киеве
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
21 апреля «ириски» обыграли «Ноттингем Форест» 2:0, Бету получил травму
Киевляне постараются взять реванш за поражение в первом круге в Житомире