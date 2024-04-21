21 апреля проходит матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир.

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Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На трибунах присутствуют экс-тренер «Шахтера» и киевлян Мирча Луческу, а также нынешний наставник сборной Украины Сергей Ребров.

Луческу и Ребров в одной компании наблюдают за поединком.

На 32-й минуте встречи счет открыл форвард «бело-синих» Владислав Ванат.

ФОТО. Луческу и Ребров присутствуют на матче Динамо – Полесье в Киеве