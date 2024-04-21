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Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 18:47 |
359
0

ФОТО. Луческу и Ребров присутствуют на матче Динамо – Полесье в Киеве

Мирча и Сергей вместе сидят на трибуне стадиона имени Валерия Лобановского

21 апреля 2024, 18:47 |
359
0
ФОТО. Луческу и Ребров присутствуют на матче Динамо – Полесье в Киеве
Instagram. Мирча Луческу и Сергей Ребров

21 апреля проходит матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир.

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Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На трибунах присутствуют экс-тренер «Шахтера» и киевлян Мирча Луческу, а также нынешний наставник сборной Украины Сергей Ребров.

Луческу и Ребров в одной компании наблюдают за поединком.

На 32-й минуте встречи счет открыл форвард «бело-синих» Владислав Ванат.

ФОТО. Луческу и Ребров присутствуют на матче Динамо – Полесье в Киеве

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фото Мирча Луческу Сергей Ребров Динамо Киев Полесье Житомир Динамо - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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