Украина. Премьер лига21 апреля 2024, 18:50 |
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Динамо Киев – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ
21 апреля 2024, 18:50 |
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21 апреля проходит матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
❗️ Видео голов доступны в Telegram
УПЛ 2023/24. 25-й тур. 21 апреля
Динамо Киев – Полесье – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Ванат, 32
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Ванат, 32 мин.
Видеотрансляция матча Динамо – Полесье:
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