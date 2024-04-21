Динамо Киев – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

21 апреля проходит матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир.

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Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

❗️ Видео голов доступны в Telegram

УПЛ 2023/24. 25-й тур. 21 апреля

Динамо Киев – Полесье – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Ванат, 32

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Ванат, 32 мин.

Видеотрансляция матча Динамо – Полесье: