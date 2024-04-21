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Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 18:50 |
672
0

Динамо Киев – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ

21 апреля 2024, 18:50 |
672
0
Динамо Киев – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

21 апреля проходит матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

❗️ Видео голов доступны в Telegram

УПЛ 2023/24. 25-й тур. 21 апреля

Динамо Киев – Полесье – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Ванат, 32

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Ванат, 32 мин.

Видеотрансляция матча Динамо – Полесье:

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Динамо Киев Полесье Житомир Динамо - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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