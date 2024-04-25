Игрока сборной Украины планирует натурализовать другая национальная команда
Рамик Гаджиев может выступать за команду Азербайджана
18-летний хавбек «Днепра» Рамик Гаджиев может сменить национальную команду.
По информации Azerisport, Гаджиев, который был заигран за юношескую сборную Украины U-19, может получить вызов в национальную сборную Азербайджана.
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана планирует натурализовать игрока и привлечь его к выступлениям за национальную команду, ведь его исторической родиной является Баку, в детстве он вместе с родителями перебрался в Украину.
В этом сезоне Гаджиев дебютировал в УПЛ за «Днепр-1» и провел 5 матчей.
Ранее сообщалось, что сборную Азербайджана предлагали возглавить Олегу Блохину и Андрею Шевченко, но оба отказались.
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