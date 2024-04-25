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  4. Игрока сборной Украины планирует натурализовать другая национальная команда
Сборная УКРАИНЫ
25 апреля 2024, 00:01 |
1510
0

Игрока сборной Украины планирует натурализовать другая национальная команда

Рамик Гаджиев может выступать за команду Азербайджана

25 апреля 2024, 00:01 |
1510
0
Игрока сборной Украины планирует натурализовать другая национальная команда
СК Днепр-1. Рамик Гаджиев

18-летний хавбек «Днепра» Рамик Гаджиев может сменить национальную команду.

По информации Azerisport, Гаджиев, который был заигран за юношескую сборную Украины U-19, может получить вызов в национальную сборную Азербайджана.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана планирует натурализовать игрока и привлечь его к выступлениям за национальную команду, ведь его исторической родиной является Баку, в детстве он вместе с родителями перебрался в Украину.

В этом сезоне Гаджиев дебютировал в УПЛ за «Днепр-1» и провел 5 матчей.

Ранее сообщалось, что сборную Азербайджана предлагали возглавить Олегу Блохину и Андрею Шевченко, но оба отказались.

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Дмитро Олійник Источник: Azerisport.com
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