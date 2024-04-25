Игрока сборной Украины планирует натурализовать другая национальная команда

18-летний хавбек «Днепра» Рамик Гаджиев может сменить национальную команду.

По информации Azerisport, Гаджиев, который был заигран за юношескую сборную Украины U-19, может получить вызов в национальную сборную Азербайджана.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана планирует натурализовать игрока и привлечь его к выступлениям за национальную команду, ведь его исторической родиной является Баку, в детстве он вместе с родителями перебрался в Украину.

В этом сезоне Гаджиев дебютировал в УПЛ за «Днепр-1» и провел 5 матчей.

Ранее сообщалось, что сборную Азербайджана предлагали возглавить Олегу Блохину и Андрею Шевченко, но оба отказались.