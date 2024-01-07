Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Услугами экс-тренера сборной Украины интересовалась федерация футбола Азербайджана
Единственный кандидат на пост президента УАФ 47-летний Андрей Шевченко имел предложение возглавить европейскую сборную.
По сообщению Sportinfo.az, руководство федерации футбола Азербайджана сделало Шевченко предложение возглавить их национальную команду. Бывший наставник украинской сборной отказался от этого предложения и сообщил, что готовится стать президентом УАФ.
Ранее, в конце декабря 2023 года появилась информация, что Андрей Шевченко стал единственным кандидатом на должность главы Украинской ассоциации футбола.
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