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  4. Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Украина. Премьер лига
07 января 2024, 17:21 |
5318
7

Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную

Услугами экс-тренера сборной Украины интересовалась федерация футбола Азербайджана

07 января 2024, 17:21 |
5318
7
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Единственный кандидат на пост президента УАФ 47-летний Андрей Шевченко имел предложение возглавить европейскую сборную.

По сообщению Sportinfo.az, руководство федерации футбола Азербайджана сделало Шевченко предложение возглавить их национальную команду. Бывший наставник украинской сборной отказался от этого предложения и сообщил, что готовится стать президентом УАФ.

Ранее, в конце декабря 2023 года появилась информация, что Андрей Шевченко стал единственным кандидатом на должность главы Украинской ассоциации футбола.

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Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко назначение тренера сборная Азербайджана по футболу
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Дані Рохас
на том с футболом и покончено((( Жаль Шеву, раньше рвался быть тренером
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+2
Владислав Рейский
Ну и дурак, опять за $ решил идти от тренерства ... увы.
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+1
a.fedorenko1953
Так в збірний за провали з ...імном  цього спеця змішають, а у корупційнй  ФуФу У він як сир у маслі буде копирсатися. Ні бе, ні ме сам сказати не може.
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+1
Kovalchuk
Зря отказал европейской сборной
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+1
Andrey_17
- Бо стільки можно на откатах заробити в УАФ що жоджа збіна планети не запропонує... 
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+1
Gargantua
это зря
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0
Лига конференций без динамо
Кум с зоны будет куму на свободу малявы слать в кабинет УАФ 
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-1
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Теннис
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