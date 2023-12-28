ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко – единственный кандидат на пост главы УАФ

Состоялось заседание регистрационной комиссии для установления полномочий делегатов и кворума внеочередного XXVI Конгресса Украинской ассоциации футбола.

В ходе заседания установлено, что все постоянные члены УАФ, которые имеют право выдвижения кандидатов на должность президента организации, предоставили протоколы заседаний своих руководящих органов по данному вопросу. Во всех протоколах на должность президента УАФ выдвинута кандидатура Андрея Николаевича Шевченко.

Рабочая группа пришла к выводу, что кандидатура Шевченко соответствует требованиям и критериям, установленным Уставом УАФ для кандидатов на избрание президентом УАФ. Также от кандидата, согласно Уставу Украинской ассоциации футбола, получено письменное согласие на участие в выборах президента УАФ.

Таким образом, Андрей Шевченко является единственным кандидатом для избрания на должность президента УАФ на внеочередном XXVI Конгрессе Украинской ассоциации футбола, который запланирован на 25 января 2024 года (начало – в 12:00).

О результатах заседаний комиссии и рабочей группы сообщено ФИФА и УЕФА, которые постоянно получают информацию о ходе подготовки к Конгрессу УАФ.

Ранее Sport.ua стало известно, что 10 января Андрей Шевченко приедет в Киев и определится с помощниками.