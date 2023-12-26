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  4. 10 января Андрей Шевченко приедет в Киев и определится с помощниками
Украина. Премьер лига
26 декабря 2023, 13:17 | Обновлено 26 декабря 2023, 14:03
1201
7

10 января Андрей Шевченко приедет в Киев и определится с помощниками

Кандидат на пост президента УАФ формирует свою команду

26 декабря 2023, 13:17 | Обновлено 26 декабря 2023, 14:03
1201
7
10 января Андрей Шевченко приедет в Киев и определится с помощниками
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Как стало известно Sport.ua, бывший главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, который на предстоящих выборах будет единственным кандидатом на пост президента УАФ, планирует приехать в Киев 10 января 2024 года.

По информации нашего источника, именно в середине января уже появится конкретика с тем, кто будет помогать Шевченко, когда он станет главой украинского футбола.

Напомним, что Андрей Шевченко склоняется к необходимости сокращения количества первых вице-президентов и вице-президентов УАФ.

Внеочередной Конгресс УАФ состоится 25 января 2024 года в Киеве.

Ранее сообщалось, что ПФЛ, как один из членов Украинской ассоциации футбола, выдвинула Андрея Шевченко в качестве кандидата в президенты УАФ.

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инсайд Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Алекс 122
А кто еще идет на выборы .Не будут же выборы из одного кандидата здесь не живущего а прячущегося от обстрелов в Англии?
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+1
Алекс 122
На пару деньков заскочит ? А как же турнир по нольфу ?
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+1
Remark
І не боїться ж приїхати до України та отримати повістку. Одразу видно, що людина "з яйцями".
А діти його, мабуть, щирі патріоти України і рвуться на фронт та батько не пускає.
П.С. До чого це я? А до того, що ВР з ОП хочуть зібрати ще півмільйона "біфштекса". Говорять, що до 14 лютого блок пости будуть всюди, гребти будуть всіх. Або не дуже всіх. Ті хто як Андрій з міцними яйками трогати не будуть)
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
serhiy
Один плюс вже є-сссерівських пердунів попруть !
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0
c_a_p2
Королевська буде в команді Андруші???
Ответить
0
AK.228
Ну з одним вже лобістом расіянських бандюків - визначився… далі буде
Ответить
-2
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