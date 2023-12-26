10 января Андрей Шевченко приедет в Киев и определится с помощниками
Кандидат на пост президента УАФ формирует свою команду
Как стало известно Sport.ua, бывший главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, который на предстоящих выборах будет единственным кандидатом на пост президента УАФ, планирует приехать в Киев 10 января 2024 года.
По информации нашего источника, именно в середине января уже появится конкретика с тем, кто будет помогать Шевченко, когда он станет главой украинского футбола.
Напомним, что Андрей Шевченко склоняется к необходимости сокращения количества первых вице-президентов и вице-президентов УАФ.
Внеочередной Конгресс УАФ состоится 25 января 2024 года в Киеве.
Ранее сообщалось, что ПФЛ, как один из членов Украинской ассоциации футбола, выдвинула Андрея Шевченко в качестве кандидата в президенты УАФ.
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П.С. До чого це я? А до того, що ВР з ОП хочуть зібрати ще півмільйона "біфштекса". Говорять, що до 14 лютого блок пости будуть всюди, гребти будуть всіх. Або не дуже всіх. Ті хто як Андрій з міцними яйками трогати не будуть)