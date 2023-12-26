10 января Андрей Шевченко приедет в Киев и определится с помощниками

Как стало известно Sport.ua, бывший главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, который на предстоящих выборах будет единственным кандидатом на пост президента УАФ, планирует приехать в Киев 10 января 2024 года.

По информации нашего источника, именно в середине января уже появится конкретика с тем, кто будет помогать Шевченко, когда он станет главой украинского футбола.

Напомним, что Андрей Шевченко склоняется к необходимости сокращения количества первых вице-президентов и вице-президентов УАФ.

Внеочередной Конгресс УАФ состоится 25 января 2024 года в Киеве.

Ранее сообщалось, что ПФЛ, как один из членов Украинской ассоциации футбола, выдвинула Андрея Шевченко в качестве кандидата в президенты УАФ.