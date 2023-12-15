ПФЛ поддержала выдвижение Шевченко в УАФ. Но хочет встречи с кандидатом
Первая и Вторая лиги – за Шевченко
По информации журналиста Игоря Бурбаса, ПФЛ, как один из членов Украинской ассоциации футбола, выдвинула Андрея Шевченко в качестве кандидата в президенты УАФ.
Правда, сообщается, что клубы Первой и Второй лиг хотели бы провести встречу с Шевченко и лично обсудить с ним его планы развития украинского футбола.
Ранее УПЛ не сумела договориться о своем кандидате и не стала никакого выдвигать или поддерживать Шевченко.
Выборы президента УАФ должны состояться 25 января. Сейчас Шевченко является единственным претендентом на должность президента.
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їм що, мало спілкування з Шевою в соцмережах, чи шо?
не барська це справа зустрічатися з якимсь ПФЛ...
а оце УПЛ шо собі думає? чи не думає? і без них виберуть кого попало...