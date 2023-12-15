ПФЛ поддержала выдвижение Шевченко в УАФ. Но хочет встречи с кандидатом

По информации журналиста Игоря Бурбаса, ПФЛ, как один из членов Украинской ассоциации футбола, выдвинула Андрея Шевченко в качестве кандидата в президенты УАФ.

Правда, сообщается, что клубы Первой и Второй лиг хотели бы провести встречу с Шевченко и лично обсудить с ним его планы развития украинского футбола.

Ранее УПЛ не сумела договориться о своем кандидате и не стала никакого выдвигать или поддерживать Шевченко.

Выборы президента УАФ должны состояться 25 января. Сейчас Шевченко является единственным претендентом на должность президента.