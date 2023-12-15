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  4. ПФЛ поддержала выдвижение Шевченко в УАФ. Но хочет встречи с кандидатом
Украина. Первая лига
15 декабря 2023, 13:48 | Обновлено 15 декабря 2023, 13:49
288
1

ПФЛ поддержала выдвижение Шевченко в УАФ. Но хочет встречи с кандидатом

Первая и Вторая лиги – за Шевченко

15 декабря 2023, 13:48 | Обновлено 15 декабря 2023, 13:49
288
1
ПФЛ поддержала выдвижение Шевченко в УАФ. Но хочет встречи с кандидатом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

По информации журналиста Игоря Бурбаса, ПФЛ, как один из членов Украинской ассоциации футбола, выдвинула Андрея Шевченко в качестве кандидата в президенты УАФ.

Правда, сообщается, что клубы Первой и Второй лиг хотели бы провести встречу с Шевченко и лично обсудить с ним его планы развития украинского футбола.

Ранее УПЛ не сумела договориться о своем кандидате и не стала никакого выдвигать или поддерживать Шевченко.

Выборы президента УАФ должны состояться 25 января. Сейчас Шевченко является единственным претендентом на должность президента.

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Источник: Андрей Шевченко – единственный кандидат на выборах президента УАФ
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ПФЛ Украины Андрей Шевченко выборы президента УАФ конгресс УАФ
Источник Telegram
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Burevestnik
оце ПФЛ хоче чортзна що!!!  
їм що, мало спілкування з Шевою в соцмережах, чи шо?   
не барська це справа зустрічатися з якимсь  ПФЛ...     
а оце УПЛ шо собі думає? чи не думає? і без них виберуть кого попало... 
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