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07 января 2024, 18:37 | Обновлено 07 января 2024, 18:52
4467
7

Блохин мог возглавить сборную. Известно, кому отказал обладатель ЗМ

Олег Блохин мог стать наставником сборной Азербайджана

07 января 2024, 18:37 | Обновлено 07 января 2024, 18:52
4467
7
Блохин мог возглавить сборную. Известно, кому отказал обладатель ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Блохин

Бывший тренер национальной сборной Украины по футболу Олег Блохин мог вернуться к тренерской работе.

По информации Sportinfo.az, к Блохину обращалось руководство ассоциации футбольных федераций Азербайджана с предложением возглавить национальную сборную, но получило от обладателя Золотого мяча 1975 года отказ. Аргументировал Блохин отказ тем, что больше не желает возвращаться к тренерской работе.

Последним местом работы Блохина было киевское «Динамо», которое он оставил еще в 2014 году.

Ранее сообщалось, что предложение возглавить сборную Азербайджана было и у Андрея Шевченко.

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Олег Блохин сборная Азербайджана по футболу назначение тренера
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Перець
Як гравець непоганий, но тренером то не ваше
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+2
KIEWADIM
Вы че на приколе? После Шевы и Блохина про Беланова новость выйдет?))
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+2
Remark
З його нарциським характером тільки азерів і третирувати))) Там довго слухати не будуть, нах.й одразу пішлють)
П.С. Сьогодні якийсь день сватання Азербайджану) 
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+1
Vitason
Азербайджан,хоче українського тренера!Що за любов до України))
Ответить
0
Lulinnha
Пропадает Олег Владимирович без работы ... 
Ответить
0
Max77
Демьяненко чуть не возглавил сборную Азербайджана…
Ответить
-1
vazazh
Давно відомо, що тренер, це щось інше ніж гравець. Тому обом - Олегу та Андрію - нічого не світить, як тренерам. Бо вони по характеру егоісти та засранці, а тому в тренери - зась. В функціонери - вперед, але обидва ласі до грошей - тому будуть крадіями.
Ответить
-2
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