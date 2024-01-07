Блохин мог возглавить сборную. Известно, кому отказал обладатель ЗМ

Бывший тренер национальной сборной Украины по футболу Олег Блохин мог вернуться к тренерской работе.

По информации Sportinfo.az, к Блохину обращалось руководство ассоциации футбольных федераций Азербайджана с предложением возглавить национальную сборную, но получило от обладателя Золотого мяча 1975 года отказ. Аргументировал Блохин отказ тем, что больше не желает возвращаться к тренерской работе.

Последним местом работы Блохина было киевское «Динамо», которое он оставил еще в 2014 году.

Ранее сообщалось, что предложение возглавить сборную Азербайджана было и у Андрея Шевченко.