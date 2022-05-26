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  4. Ролан Гаррос. Калинина проиграла Пегуле в трехсетовом триллере
Ролан Гаррос
26 мая 2022, 14:38 | Обновлено 26 мая 2022, 14:47
777
8

Ролан Гаррос. Калинина проиграла Пегуле в трехсетовом триллере

Украинка совершила дикий камбэк во втором сете, но все же уступила

26 мая 2022, 14:38 | Обновлено 26 мая 2022, 14:47
777
8
Ролан Гаррос. Калинина проиграла Пегуле в трехсетовом триллере
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
  
Во втором круге основы украинка проиграла Джессике Пегуле из США (№11 WTA).

Ролан Гаррос. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Джессика Пегула (США) – 1:6, 7:5, 4:6

Во втором сете Калинина проигрывала 1:5, но могла отыграть три матчбола и перевести матч в третью партию. К сожалению, в финальном сете Джессика оказалась сильнее.

Это была третья встреча теннисисток за год, американка пока не проигрывала.

В следующем раунде Пегула сразится против Тамары Зиданшек из Словении (№25 WTA). 

Ангелина продолжит выступления в парном разряде.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Stanislav Matusevych
Дуже шкода, що такий феноменальний камбек не увінчався успіхом. Матч був дуже цікавим та якісним, за який потрібно подякувати обом спортсменкам. На мою думку, Ангеліні трохи не вистачило різноманітності дій. Так потужності у неї зараз більше, ніж минулого року, але таких суперниць, як Коллінз у 2021-му, і Пегулу зараз, не потрібно намагатися перебити, на грунті бажано пропонувати їм побігати вперед-назад за дропами та напівгірками. Дивно, що дропів Пегула виконала більше, ніж Ангеліна. Причому дропів успішних. І все одно українка мала шанси на перемогу, та не склалося. Працювати є над чим, але і прогрес за останній рік очевидний для усіх.
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+6
Andrey_1992
Калініна всеодно боєць, першка ракетка України не просто так, головні перемоги попереду
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+6
Александр Ад
півтора сета матч йшов в одні ворота,і тут Геля ожила ,но в 3 сеті у суперниці в кінцівці більш сил залишилось.хоч Геля и намагалась.но не вийшло хоч і відіграла 8матч-болів.жаль,не унивати а працюваті далі.хай щастить!
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+4
Віктор Савчук
Дякую Ангеліна. Неймовірно вольовий характер. Така поразка варта більшої подяки ніж деякі перемоги.  
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+3
Santk86
А счастье было так близко, но отыгрывать матчболы вечно не получиться. Ангелина сома не поверила, что может обыграть Пегулу и наделала кучу ошибок в ключевые моменты игры.     
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+3
Spectra
Хороший матч получился, но как хорошо играла на МП, и как плохо на БП. Гели не хватило одной выигранной подаче при счёте 4-4, тогда у Пегулу не было бы сил бороться, и можно было выиграть. Все равно молодец! Единственная за которую не стыдно!
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+1
Alehandro
Крутейший матч (если не считать первые 13 геймов )
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+1
Michael Savchyn
все ж таки вже пора таких, як Пеґула, дримбати
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0
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