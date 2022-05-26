Ролан Гаррос. Калинина проиграла Пегуле в трехсетовом триллере

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.



Во втором круге основы украинка проиграла Джессике Пегуле из США (№11 WTA).

Ролан Гаррос. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Джессика Пегула (США) – 1:6, 7:5, 4:6

Во втором сете Калинина проигрывала 1:5, но могла отыграть три матчбола и перевести матч в третью партию. К сожалению, в финальном сете Джессика оказалась сильнее.

Это была третья встреча теннисисток за год, американка пока не проигрывала.

В следующем раунде Пегула сразится против Тамары Зиданшек из Словении (№25 WTA).

Ангелина продолжит выступления в парном разряде.

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