Ролан Гаррос. Калинина проиграла Пегуле в трехсетовом триллере
Украинка совершила дикий камбэк во втором сете, но все же уступила
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
Во втором круге основы украинка проиграла Джессике Пегуле из США (№11 WTA).
Ролан Гаррос. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Джессика Пегула (США) – 1:6, 7:5, 4:6
Во втором сете Калинина проигрывала 1:5, но могла отыграть три матчбола и перевести матч в третью партию. К сожалению, в финальном сете Джессика оказалась сильнее.
Это была третья встреча теннисисток за год, американка пока не проигрывала.
В следующем раунде Пегула сразится против Тамары Зиданшек из Словении (№25 WTA).
Ангелина продолжит выступления в парном разряде.
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