Уотфорд – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 мая в 21:45 в перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии играют «Уотфорд» и «Эвертон».

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в основном составе «ирисок».

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.

Стартовые составы команд

The Hornets make seven changes for tonight's match against Everton.#WATEVE pic.twitter.com/v5DDXcIZk9