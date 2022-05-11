Уотфорд – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 мая в 21:45 перенесенный матч 30-го тура чемпионата Англии
11 мая в 21:45 в перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии играют «Уотфорд» и «Эвертон».
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в основном составе «ирисок».
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.
Уотфорд – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨— Watford Football Club (@WatfordFC) May 11, 2022
The Hornets make seven changes for tonight's match against Everton.#WATEVE pic.twitter.com/v5DDXcIZk9
Our starting XI to face Watford! 📋#WATEVE pic.twitter.com/tMZ0TC4Sh5— Everton (@Everton) May 11, 2022
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