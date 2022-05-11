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Уотфорд
53 0 : 0
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 мая 2022, 21:40 | Обновлено 11 мая 2022, 21:45
822
0

Уотфорд – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 мая в 21:45 перенесенный матч 30-го тура чемпионата Англии

11 мая 2022, 21:40 | Обновлено 11 мая 2022, 21:45
822
0
Уотфорд – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

11 мая в 21:45 в перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии играют «Уотфорд» и «Эвертон».

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в основном составе «ирисок».

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.

Уотфорд – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

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Эвертон Уотфорд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Виталий Миколенко
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Источник Sport.ua
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