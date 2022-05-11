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Чемпионат Англии
Уотфорд
11.05.2022 21:45 - : -
Эвертон
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Англия
11 мая 2022, 09:24 | Обновлено 11 мая 2022, 09:56
138
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Уотфорд – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Миколенко со товарищи продолжают борьбу за сохранение места в АПЛ

11 мая 2022, 09:24 | Обновлено 11 мая 2022, 09:56
138
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Уотфорд – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 11 мая, в Уотфорде на стадионе «Викаридж Роуд» состоится отложенный матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором местный «Уотфорд» примет «Эвертон». Стартовый свисток 53-летнего арбитра Майкла Дина из Уиррала прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Уотфорд

«Шершни» нынешнюю кампанию провали. В настоящий момент они в таблице чемпионата Англии занимают 19-е место, имея в активе 22 очка после 35-ти сыгранных матчей. Это больше, чем лишь у «Норвича», который идет последним. Немудрено, что и «Уотфорд», и «Норвич» уже гарантировали себе понижение в Чемпионшип по итогам текущего сезона.

Команда Роя Ходжсона в шести крайних поединках в АПЛ неизменно проигрывала. 13 марта она в гостях одолела «Саутгемптон» (2:1), после чего потерпела шесть неудач с общим счетом 3:15. В родных стенах «Уотфорд» также неубедителен, имея схожую серию из пяти поражений в пяти последних поединках.

Эвертон

«Ириски», цвета которых, как известно, защищает украинец Виталий Миколенко, продолжают биться за спасительное место в таблице английской Премьер-лиге. Сейчас они занимают 16-е место с 35-ю набранными очками в 34-х сыгранных встречах. «Лидс», который возглавляет трио аутсайдеров, «Эвертон» опережает лишь на один пункт. Впрочем, Миколенко и Ко провели на одну игру меньше, нежели «павлины».

В двух предыдущих матчах подопечные Фрэнка Лэмпарда победили. Сперва они дома обыграли со счетом 1:0 «Челси», а затем на выезде одолели «Лестер» (2:1). Всего в пяти крайних встречах Миколенко и Ко набрали 10 очков из 15-ти возможных.

Ориентировочные составы

«Уотфорд»: Фостер – Кико, Каткарт, Трост-Эконг, Масина, Сиссоко, Кайембе, Сема, Сарр, Деннис, Кинг.

«Эвертон»: Пикфорд – Коулмэн, Кин, Холгейт, Ивоби, Дукуре, Делф, Миколенко, Гордон, Грей, Ришарлисон.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости не покинут поле без голов. Нашей ставкой будет позиция – обе команды в матче забьют гол с коэффициентом 1.84 по линии Parimatch.

11 мая, среда

«Уотфорд» – «Эвертон»
Уотфорд. «Викаридж Роуд». 21:45
Арбитр: Майкл Дин (Уиррал)
Прогноз Sport.ua – 1:2

 

Parimatch  
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Источник Sport.ua
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