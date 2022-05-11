Уотфорд – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Миколенко со товарищи продолжают борьбу за сохранение места в АПЛ
В среду, 11 мая, в Уотфорде на стадионе «Викаридж Роуд» состоится отложенный матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором местный «Уотфорд» примет «Эвертон». Стартовый свисток 53-летнего арбитра Майкла Дина из Уиррала прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Уотфорд
«Шершни» нынешнюю кампанию провали. В настоящий момент они в таблице чемпионата Англии занимают 19-е место, имея в активе 22 очка после 35-ти сыгранных матчей. Это больше, чем лишь у «Норвича», который идет последним. Немудрено, что и «Уотфорд», и «Норвич» уже гарантировали себе понижение в Чемпионшип по итогам текущего сезона.
Команда Роя Ходжсона в шести крайних поединках в АПЛ неизменно проигрывала. 13 марта она в гостях одолела «Саутгемптон» (2:1), после чего потерпела шесть неудач с общим счетом 3:15. В родных стенах «Уотфорд» также неубедителен, имея схожую серию из пяти поражений в пяти последних поединках.
Эвертон
«Ириски», цвета которых, как известно, защищает украинец Виталий Миколенко, продолжают биться за спасительное место в таблице английской Премьер-лиге. Сейчас они занимают 16-е место с 35-ю набранными очками в 34-х сыгранных встречах. «Лидс», который возглавляет трио аутсайдеров, «Эвертон» опережает лишь на один пункт. Впрочем, Миколенко и Ко провели на одну игру меньше, нежели «павлины».
В двух предыдущих матчах подопечные Фрэнка Лэмпарда победили. Сперва они дома обыграли со счетом 1:0 «Челси», а затем на выезде одолели «Лестер» (2:1). Всего в пяти крайних встречах Миколенко и Ко набрали 10 очков из 15-ти возможных.
Ориентировочные составы
«Уотфорд»: Фостер – Кико, Каткарт, Трост-Эконг, Масина, Сиссоко, Кайембе, Сема, Сарр, Деннис, Кинг.
«Эвертон»: Пикфорд – Коулмэн, Кин, Холгейт, Ивоби, Дукуре, Делф, Миколенко, Гордон, Грей, Ришарлисон.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что в предстоящем поединке гости не покинут поле без голов. Нашей ставкой будет позиция – обе команды в матче забьют гол с коэффициентом 1.84 по линии Parimatch.
11 мая, среда
|«Уотфорд» – «Эвертон»
|Уотфорд. «Викаридж Роуд». 21:45
|Арбитр: Майкл Дин (Уиррал)
|Прогноз Sport.ua – 1:2
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