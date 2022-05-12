Англия12 мая 2022, 05:24 | Обновлено 12 мая 2022, 05:59
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Уотфорд – Эвертон – 0:0. Обзор матча
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12 мая 2022, 05:24 | Обновлено 12 мая 2022, 05:59
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В перенесенном поединке 30-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» с украинцем Виталием Миколенко в составе на выезде сыграл вничью с «Уотфордом» со счетом 0:0.
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