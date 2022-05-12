Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уотфорд – Эвертон – 0:0. Обзор матча
Чемпионат Англии
Уотфорд
11.05.2022, FT 0 : 0
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 мая 2022, 05:24 | Обновлено 12 мая 2022, 05:59
154
0

Уотфорд – Эвертон – 0:0. Обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

12 мая 2022, 05:24 | Обновлено 12 мая 2022, 05:59
154
0
Уотфорд – Эвертон – 0:0. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В перенесенном поединке 30-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» с украинцем Виталием Миколенко в составе на выезде сыграл вничью с «Уотфордом» со счетом 0:0.

По теме:
Уотфорд объявил имя нового наставника
Лидс – Челси – 0:3. Видео голов и обзор матча
WhoScored: Миколенко – худший игрок матча Уотфорд – Эвертон
видео голов и обзор Эвертон Уотфорд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
Футбол | 11 мая 2022, 22:43 3
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»

Президент «Ингульца» рассказал, как украл танк

Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
Футбол | 11 мая 2022, 20:34 3
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М

Александр Петраков сделал свой выбор

Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
Футбол | 11.05.2022, 17:19
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
Победа сборной Украины, Ребров досрочно оформил чемпионство в ОАЭ
Футбол | 12.05.2022, 05:50
Победа сборной Украины, Ребров досрочно оформил чемпионство в ОАЭ
Победа сборной Украины, Ребров досрочно оформил чемпионство в ОАЭ
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
Футбол | 12.05.2022, 00:23
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разведка США: путин собирается начать войну в Приднестровье
Разведка США: путин собирается начать войну в Приднестровье
10.05.2022, 20:35 1
Война
Свитолина не сыграет на Ролан Гаррос
Свитолина не сыграет на Ролан Гаррос
11.05.2022, 01:00 9
Теннис
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
10.05.2022, 11:01 4
Бокс
ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»
ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»
10.05.2022, 20:06 4
Футбол
Сборная Украины представила новую форму для контрольных матчей
Сборная Украины представила новую форму для контрольных матчей
10.05.2022, 10:35 16
Футбол
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
10.05.2022, 12:34 4
Футбол
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
10.05.2022, 20:45
Война
Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
10.05.2022, 03:42 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем