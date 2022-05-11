Эвертон не смог обыграть Уотфорд, Лидс без шансов проиграл Челси
«Лестер» без особых проблем одолел «Норвич»
Состоялись три перенесенных матча АПЛ.
Во встрече 30-го тура «Эвертон» не смог распечатать ворота «Уотфорда», Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и сыграл полный матч.
Еще в друх матчах победы добыли «Челси» и «Лестер».
Чемпионат Англии. 30-й тур
«Уотфорд» – «Эвертон» – 0:0
Чемпионат Англии. 33-й тур
«Лидс» – «Челси» – 0:3
Голы: 0:1 – 4 Маунт, 0:2 – 55 Пулишич, 0:3 – 83 Лукаку.
Чемпионат Англии. 21-й тур
«Лестер» – «Норвич» – 3:0
Голы: 1:0 – 54 Варди, 2:0 – 62 Варди, 3:0 – 70 Мэддисон.
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