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Чемпионат Англии
Лестер
11.05.2022, FT 3 : 0
Норвич
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Англия
11 мая 2022, 23:38 | Обновлено 11 мая 2022, 23:43
513
0

Эвертон не смог обыграть Уотфорд, Лидс без шансов проиграл Челси

«Лестер» без особых проблем одолел «Норвич»

11 мая 2022, 23:38 | Обновлено 11 мая 2022, 23:43
513
0
Эвертон не смог обыграть Уотфорд, Лидс без шансов проиграл Челси
ФК Эвертон

Состоялись три перенесенных матча АПЛ.

Во встрече 30-го тура «Эвертон» не смог распечатать ворота «Уотфорда», Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и сыграл полный матч. 

Еще в друх матчах победы добыли «Челси» и «Лестер».

Чемпионат Англии. 30-й тур

«Уотфорд» – «Эвертон» – 0:0

Чемпионат Англии. 33-й тур

«Лидс» – «Челси» – 0:3
Голы: 0:1 – 4 Маунт, 0:2 – 55 Пулишич, 0:3 – 83 Лукаку.

Чемпионат Англии. 21-й тур

«Лестер» – «Норвич» – 3:0
Голы: 1:0 – 54 Варди, 2:0 – 62 Варди, 3:0 – 70 Мэддисон.

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чемпионат Англии по футболу Уотфорд Эвертон Лидс Челси Лестер Норвич
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Источник Sport.ua
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