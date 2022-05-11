Эвертон не смог обыграть Уотфорд, Лидс без шансов проиграл Челси

Состоялись три перенесенных матча АПЛ.

Во встрече 30-го тура «Эвертон» не смог распечатать ворота «Уотфорда», Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и сыграл полный матч.

Еще в друх матчах победы добыли «Челси» и «Лестер».

Чемпионат Англии. 30-й тур

«Уотфорд» – «Эвертон» – 0:0

Чемпионат Англии. 33-й тур

«Лидс» – «Челси» – 0:3

Голы: 0:1 – 4 Маунт, 0:2 – 55 Пулишич, 0:3 – 83 Лукаку.

Чемпионат Англии. 21-й тур

«Лестер» – «Норвич» – 3:0

Голы: 1:0 – 54 Варди, 2:0 – 62 Варди, 3:0 – 70 Мэддисон.

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