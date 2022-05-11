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Англия
11 мая 2022, 01:37 |
20
0

Лидс – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Шаг назад в календаре ради удержания позиций в таблице

11 мая 2022, 01:37 |
20
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Лидс – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 11 мая, в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» состоится матч тридцать третьего тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Лидс» и лондонский «Челси». Стартовый свисток рефери Энтони Тейлора из Вайсеншэйва прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Лидс


В конце сезона «павлины» оказались в достаточно незавидном положении. Работа Марсело Бьелсы на посту их главного тренера завершилась неудачей уже на второй год после возвращения команды в «элиту» английского футбола, что в последствии привело к отставке аргентинского специалиста. Сейчас во главе «Лидса» находится американец Джесси Марш, и вполне естественно, что за итоговую позицию команды в турнирной таблице будут спрашивать исключительно с него. Реальность такова, что представители графства Уэст-Йоркшир сейчас находится на третьей с конца строчке, но при этом имеют все шансы покинуть ее, обогнав «Бернли».

Вот только как тут взять старт для уверенного рывка, если в последних трех матчах приходится играть против представителей топ-4 страны? «Манчестер Сити» (0:4) и «Арсенал» (1:2) не дали возможности футболистам Марша разжиться необходимыми очками, поэтому балл по итогу противостояния против «Кристал Пэлас» на данный момент остается последним заработанным на данный момент. Есть ли смысл отдавать все силы в игре против очередного фаворита, или оставить побольше ресурса для «Брайтона» и «Брентфорда» – главный вопрос для «Лидса» в предстоящей игре.

Челси


Команда Тухеля на прошлых выходных попыталась на своем поле обыграть «Вулверхэмптон», а Ромелу Лукаку для этого даже забил дважды, однако ровно столько же голов в итоге побывало в воротах «Челси» (2:2). Как итог, мы стали свидетелями уже третьей кряду потери очков «пенсионерами» за последнее время, что совершенно не соответствует их амбициям оказаться в итоге в тройке сильнейших команд страны. «Арсенал» набрал угрожающий темп, поэтому еще одна осечка «синих» рискует напрочь испортить им кампанию.

До конца сезона у «Челси» в календаре стоит одна большая игра – за Кубок Англии против «Ливерпуля», но даже после этого матча на легендарном «Уэмбли» у команды Тухеля впереди будут «Лестер» и «Уотфорд», против которых она вполне может допустить очередные ошибки. «Пенсионеры» очень нестабильны на данном отрезке сезона, а если брать промежуток в пять последних матчей, то и вовсе – вторая с конца в верхней половине турнирной таблицы. Хуже только тот самый «Вулверхэмптон», что косвенно подтвердила недавняя игра.

Ориентировочные составы


«Лидс»: Мелье – Фирпо, Кох, Купер, Льоренте – Филлипс, Клих – Харрисон, Родриго, Рафинья – Гелхардт.

«Челси»: Менди – Рюдигер, Чалоба, Кристенсен – Сарр, Лофтус-Чик, Ковачич, Джеймс – Маунт – Лукаку, Вернер.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке гости сумеют прервать свою неудачную серию. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Челси» (-1.0) с коэффициентом 2.10 по линии Parimatch.

11 мая, суббота

«Лидс» – «Челси»
Лидс. «Элланд Роуд». 21:30
Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия)
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch  
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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