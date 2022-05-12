Англия12 мая 2022, 04:23 |
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Лидс – Челси – 0:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
12 мая 2022, 04:23 |
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В перенесенном поединке 33-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» на выезде разгромил «Лидс» со счетом 3:0.
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Челси).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Челси).
24’
Даниэль Джеймс (Лидс) получает красную карточку.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).
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